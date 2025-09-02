Suscribirse

El pueblo de Cundinamarca que tiene un sitio que es único en Latinoamérica; está a una hora de Bogotá

Está ubicado a 55 kilómetros de Bogotá.

Redacción Turismo
2 de septiembre de 2025, 11:11 p. m.
Catedral Diocesana de Zipaquirá en la Plaza de los Comuneros, uno de los principales atractivos del turismo religioso en el municipio.
Zipaquirá, Cundinamarca. | Foto: Getty Images

El departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados del país, comprende 15 provincias. Una de ellas es la de Sabana Centro a la que pertenece el municipio de Zipaquirá.

El nombre de esta población, que está ubicada a 55 kilómetros de Bogotá, proviene del título zipa, que era el gobernante de la región en tiempos precolombinos.

Significa en chibcha ‘ciudad de nuestro padre’ y fue fundada el 18 de julio de 1.600 por Luis Henríquez.

“Zipaquirá es conocida por su rica historia y su importancia en la minería de sal”, destaca la Gobernación de Cundinamarca.

Así es el pueblo de Cundinamarca donde nace el río Bogotá, una joya ecoturística con páramo y hermosos paisajes

Economía

La entidad señala que la economía de Zipaquirá se basa en la minería de sal, la agricultura y el turismo.

“La producción de sal ha sido una actividad clave desde la época precolombina y continúa siendo una fuente importante de ingresos para la región Además, la ciudad ha desarrollado una infraestructura turística robusta para atender a los visitantes nacionales e internacionales”, agrega.

El municipio, además, cuenta con diversas instituciones educativas que “ofrecen desde educación básica hasta superior. La ciudad también dispone de servicios de salud, transporte y seguridad que garantizan una buena calidad de vida para sus habitantes”.

Atractivos

La Catedral de Sal es uno de los atractivos turísticos más llamativos del municipio y del país.

Catedral de Sal de Zipaquirá, celebrando la victoria de Egan Bernal
Catedral de Sal de Zipaquirá. | Foto: Alexandra Ruiz

Este lugar fue construido en antiguas minas de sal y se convirtió en un referente arquitectónico de la región. Hace años, el Ministerio de Cultura declaró a la Catedral como patrimonio cultural, religioso y ambiental de Colombia, formando parte del Parque de la Sal, un complejo turístico y cultural que está dedicado a la minería, la geología y los recursos naturales en el departamento.

A finales de 2024, el Parlamento Andino, además, declaró este lugar como referente del Patrimonio Cultural, Natural y de Interés Histórico de la Región Andina.

Así es uno de los pueblos más fríos de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo a dos horas de Bogotá

La Catedral de Sal ofrece a sus visitantes diversidad de alternativas para ver y disfrutar. Las naves tienen esculturas talladas, entre las que destaca La Piedad, cuyo rostro tiene fuertes rasgos indígenas, en honor a los Muiscas que primero aprovecharon la sal. También están el Ángel Guardián, tallado en 1950 por el escultor italiano Ludovico Consorte y la cruz del Nártex.

La Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca.
La Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca. | Foto: Grabriel Celis

En materia cultural, la Semana Santa es una de las celebraciones más destacadas, con procesiones y eventos religiosos que atraen a numerosos visitantes. “Además, la ciudad celebra diversas festividades culturales y tradicionales a lo largo del año, reflejando su rica herencia histórica y cultural”, agrega la gobernación.

Cundinamarca catedral de salZipaquirá

