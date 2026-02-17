Polémica por posible nombramiento en la dirección de la UIAF: preocupa antecedente

En la mañana de este martes, 17 de febrero, se conoció la posibilidad de que se designe un nuevo director para la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y considerada una de las más poderosas actualmente, debido a su acceso a datos sensibles de todos los colombianos.

De acuerdo con Caracol Radio, la entidad habría contratado como asesor del director Jorge Lemus al funcionario Robinson Sanabria Baracaldo, quien, hace poco menos de una década, habría estado involucrado en un escándalo en la Fiscalía General de la Nación.

Este es el posible nombramiento que se daría en la entidad. Foto: ADOBE STOCK

En 2017, el exfiscal Sanabria fue señalado de haber dado una orden a nombre del exfiscal general Eduardo Montealegre para impedir un operativo del CTI en Cartagena. De hecho, por este proceso, el funcionario fue citado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, donde negó las actuaciones.

El proceso se dio por terminado el 12 de septiembre de 2024, cuando se dio acceso a la petición de preclusión por prescripción que hizo la Fiscalía. Esto quiere decir que el tiempo se agotó, por lo que se tuvo que cerrar el caso.

DataCrédito alerta sobre los fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026

La UIAF juega un papel clave en el sistema financiero del país. Foto: Getty Images

¿Qué es la UIAF y de qué se encarga?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se encarga exactamente de prevenir y detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

En su portal web, la UIAF precisa que esta “proporciona información certera a las autoridades competentes en el país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten contra el orden económico y social y la seguridad y defensa nacionales”.

Es importante tener en cuenta que se trata de un actor fundamental en el sistema financiero del país, pues, además de vigilar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, también supervisa delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero y favorecimiento o facilitación del contrabando, entre otros, incluidos en el artículo 323 del Código Penal.