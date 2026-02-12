ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

En la tarde del jueves 12 de febrero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que la producción comercializada de gas natural en diciembre de 2025 se ubicó en 692,91 millones de pies cúbicos por día (mpcd).

Hay que recordar que en los últimos meses el sector ha sido tema central en la agenda pública del país por la importancia en el desarrollo de los sectores comerciales del país.

Planta de producción de gas Foto: Getty Images

La entidad señaló que esta variación mensual no compromete la seguridad energética del país ni obedece a decisiones de política pública del Gobierno nacional.

Durante 2025, la producción promedio anual fue de 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil asociado a reservas 2P (814,78 mpcd) y 3,7 % superior al escenario de reservas 1P (766,4 mpcd). En términos técnicos, el país produjo lo previsto frente a sus reservas, por lo que el comportamiento registrado en diciembre corresponde a un evento puntual.

Entre noviembre y diciembre, la producción disminuyó 71,95 mpcd (9,4 %) se redujo por estos motivos:

Incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte, del Convenio E&P Santiago de las Atalayas para mantener presión en los yacimientos y asegurar la mayor recuperación de líquidos y por baja nominación de consumo.

Condiciones de afectaciones técnicas en varios de los campos, asociados con declinación de la presión en yacimientos, incremento en la producción de agua y producción de arena, que afectan la productividad de los campos y requieren intervenciones técnicas.

Hay que destacar que la reducción se concentró principalmente en campos del Piedemonte Llanero y de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena-VIM, tales como en los campos Cupiagua y Cupiagua Sur del convenio E&P Santiago de las Atalayas, campo Pauto Sur del convenio E&P Piedemonte, campo Fresa del Contrato E&P VIM-21, Campo Gibraltar del convenio E&P Sirirí y campo Istanbul del contrato E&P María Conchita.

El insumo es fundamental para el desarrollo del país. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos añadió las siguientes consideraciones:

No existen restricciones regulatorias a la producción de gas.

No se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta.

No se evidencia un déficit estructural de reservas.

El sistema nacional continúa alineado con las reservas certificadas, y el abastecimiento para los hogares, el comercio y la industria se mantiene respaldado.

La Agencia continuará realizando seguimiento técnico permanente e informará oportunamente al país.