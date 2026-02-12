Economía

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

En términos técnicos, el país produjo lo previsto frente a sus reservas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de febrero de 2026, 5:52 p. m.
La entidad entregó los datos de la producción en 2025.
La entidad entregó los datos de la producción en 2025. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la tarde del jueves 12 de febrero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que la producción comercializada de gas natural en diciembre de 2025 se ubicó en 692,91 millones de pies cúbicos por día (mpcd).

Hay que recordar que en los últimos meses el sector ha sido tema central en la agenda pública del país por la importancia en el desarrollo de los sectores comerciales del país.

Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”
Planta de producción de gas
Planta de producción de gas Foto: Getty Images

La entidad señaló que esta variación mensual no compromete la seguridad energética del país ni obedece a decisiones de política pública del Gobierno nacional.

Durante 2025, la producción promedio anual fue de 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil asociado a reservas 2P (814,78 mpcd) y 3,7 % superior al escenario de reservas 1P (766,4 mpcd). En términos técnicos, el país produjo lo previsto frente a sus reservas, por lo que el comportamiento registrado en diciembre corresponde a un evento puntual.

Empresas

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Empresas

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

Tecnología

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Dinero

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Empresas

Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

Empresas

Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

Empresas

¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

Confidenciales

Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”

Foros Semana

¿Cómo responde el sector energético ante los problemas de abastecimiento de gas?: esto explicó Colgas en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

“Empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido”, dice minMinas tras habilitación de EE. UU. a PDVSA

Entre noviembre y diciembre, la producción disminuyó 71,95 mpcd (9,4 %) se redujo por estos motivos:

  • Incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte, del Convenio E&P Santiago de las Atalayas para mantener presión en los yacimientos y asegurar la mayor recuperación de líquidos y por baja nominación de consumo.
  • Condiciones de afectaciones técnicas en varios de los campos, asociados con declinación de la presión en yacimientos, incremento en la producción de agua y producción de arena, que afectan la productividad de los campos y requieren intervenciones técnicas.
“Empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido”, dice minMinas tras habilitación de EE. UU. a PDVSA

Hay que destacar que la reducción se concentró principalmente en campos del Piedemonte Llanero y de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena-VIM, tales como en los campos Cupiagua y Cupiagua Sur del convenio E&P Santiago de las Atalayas, campo Pauto Sur del convenio E&P Piedemonte, campo Fresa del Contrato E&P VIM-21, Campo Gibraltar del convenio E&P Sirirí y campo Istanbul del contrato E&P María Conchita.

Petróleo de Venezuela, SA - PDVSA
El insumo es fundamental para el desarrollo del país. Foto: Future Publishing via Getty Imag

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos añadió las siguientes consideraciones:

  • No existen restricciones regulatorias a la producción de gas.
  • No se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta.
  • No se evidencia un déficit estructural de reservas.
  • El sistema nacional continúa alineado con las reservas certificadas, y el abastecimiento para los hogares, el comercio y la industria se mantiene respaldado.
  • La Agencia continuará realizando seguimiento técnico permanente e informará oportunamente al país.

Más de Empresas

Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $83.810.436 millones al exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) José William Garzón Solís.

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

Semana por Colombia: el corazón del país

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Fachada

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Servinformación

Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

Viajes, turismo, hoteles, agencias de viaje

Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

Según información de XM, a partir de 2027 el país podría entrar en una zona de riesgo si no se acelera la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica.

¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Esta es la razón por la que los mercados prefieren que Roa siga a la cabeza de Ecopetrol con todo y sus problemas jurídicos

Las medidas tributarias emitidas a la luz de la emergencia económica incluyen más impuesto al patrimonio, mayor IVA a licores y cigarrillos, sobretasa a entidades financieras y parafiscal al sector eléctrico, entre otras.

¿En qué consiste el nuevo impuesto del Gobierno Petro que afectaría a 15.000 empresas?

Noticias Destacadas