Gustavo Petro confirmó: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”

El presidente habló desde un evento en Chaparral, Tolima.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 7:12 a. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Desde hace años, la idea de que Colombia tuviera que exportar gas venezolano había estado latente. Como se sabe, el país ha vivido escasez en gran parte por la decisión del Gobierno de frenar la exploración. Sin embargo, ese deseo se había visto imposibilitado por las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Venezuela y que cubrían a la estatal petrolera PDVSA.

Con el giro que ha tenido el país, la situación cambió. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá transacciones con esa compañía, lo cual habilita a Colombia para cerrar negocios con ellos.

“Empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido”, dice minMinas tras habilitación de EE. UU. a PDVSA

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, señaló este miércoles en su cuenta de X: “Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país, como lo mencionó hoy el presidente Gustavo Petro”.

El primer mandatario, más adelante confirmó la decisión en un evento en Chaparral, Tolima: “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”. Los detalles de cómo será esa operación todavía no se conocen.

En el consejo de ministros de esta semana, el presidente ya había dicho: “Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una”.

