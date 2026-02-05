Después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara por falta de competencia las diligencias contra Julio Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas domésticas de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas que le acusaban de agresiones sexuales, argumentando que “los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, el cantante se enfrenta a un nuevo problema.

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Según reveló el pasado martes 3 de febrero el Diario.es, el Ministerio de Exteriores habría abierto una inspección al exmarido de Isabel Preysler por las visas de turista con las que habría trasladado a varios de sus trabajadores a España.

Tal y como mencionó el citado medio, en 2021, Julio habría solicitado al consulado de España en República Dominicana el trámite de varias visas Schengen para personal de su equipo doméstico.

Este es un permiso turístico de entrada a España para visitas de una duración máxima de 90 días, que no permitiría trabajar ni ejercer actividades lucrativas.

Julio Iglesias enfrenta nuevo problema Foto: Getty Images

Sin embargo, el objetivo del cantante era que estas personas trabajaran de forma puntual en su mansión de Ojén, situada en la Costa del Sol.

El Diario.es publicó el testimonio de tres empleadas domésticas del padre de Enrique Iglesias, que sabían que esas visas no les permitían tener un trabajo remunerado.

Sin embargo, esas fueron las que se tramitaron para ir a España como internas en la residencia del artista en Marbella “con unas condiciones contrarias a la norma española: sin contrato ni alta en la Seguridad Social, con jornadas de más de 12 horas, casi sin posibilidad de libranza o de salir fuera de la casa en la que se encontraban, y con salarios de apenas unos cientos de euros mensuales”, se afirmó.

Esta fue la polémica carta que se conoció horas antes de que se archivara la denuncia contra Julio Iglesias por presunto acoso

Sobre este nuevo problema que recae sobre Julio Iglesias, se pronunció el Ministerio de Exteriores de dicho país, que confirmó que se ha iniciado una revisión por la Inspección General de Servicios que todavía se encuentra en fase de recopilación de información para determinar si el cantante español incumplió o no la ley.

Por ahora no se tiene un pronunciamiento oficial del famoso cantante, pero se especula que, tal cual ocurrió con las denuncias de agresión sexual, Julio Iglesias y su abogado revisen toda la acusación de forma minuciosa y tomen acciones más decisiones sobre este nuevo caso que nubla hoy la vida del reconocido cantante español.