Esta fue la polémica carta que se conoció horas antes de que se archivara la denuncia contra Julio Iglesias por presunto acoso

En medio del escándalo en el que se ve envuelto el reconocido cantante Julio Iglesias, tras ser denunciado en varias ocasiones por supuestas agresiones de carácter sexual, salió a la luz una carta en la que el artista habría hecho una solicitud al consulado de España en República Dominicana.

En el documento publicado por el Diario, horas antes de que se archivara el caso, se lee el requerimiento relacionado con la activación de visado tipo Schengen para algunas de sus empleadas, el cual corresponde a un permiso de corta duración que permite viajar por los países de la Unión Europea por períodos de 90 a 180 días, con fines turísticos, de negocios o visitas familiares.

Julio Iglesias Foto: Paris Match via Getty Images

“Por medio de la presente solicito tu ayuda en la solicitud de los visados Schengen para mis empleados (personal interno) que estarán viajando a España en los próximos días para atender a mi familia”, escribió el intérprete de Un canto a la Galicia al cónsul general el 6 de julio de 2021.

Un detalle que llamó la atención de quienes se han mantenido atentos a este caso es que esa categoría de visado no autoriza actividades laborales, por lo que, en su momento, se debió adelantar un procedimiento diferente.

Por otro lado, Pablo Gómez Olea, quien fue el cónsul que recibió el requerimiento por parte del artista hace casi cinco años, respondió al Diario y manifestó que en algunas ocasiones se solicita este tipo de visado en vez de visa de trabajo cuando la estancia en el territorio de la UE es de pocos días.

Sin embargo, resaltó que, para poder llevar a cabo el procedimiento, es necesario cumplir con algunos requisitos, como estar radicado o establecido en el país, además de contar con medios económicos suficientes para cubrir los gastos de las personas para quienes se tramita la solicitud.

“Confirmo que cubriré su alojamiento, alimentación, viaje, seguro de viaje, cualquier emergencia médica, así como los gastos que se les presenten. Si necesitan mayor información, que no duden en comunicarse conmigo en el siguiente teléfono", fueron las palabras que escribió el artista.

Se archivó el caso de investigación contra Julio Iglesias

La fiscalía española anunció este viernes el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante presentaron en España, al declararse no competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y República Dominicana.

“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Dos exempleadas del cantante español de 82 años, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

*Con información de AFP.