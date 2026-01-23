GENTE

Archivan investigación contra el Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales a exempleadas

El famoso cantante ha insistido en su inocencia. Varios de sus seguidores celebran la decisión de la fiscalía de España.

Redacción Gente
23 de enero de 2026, 4:40 p. m.
El cantante español Julio Iglesias está en el ojo del huracán.
Días después de que saliera a la luz la denuncia de dos exempleadas en contra de Julio Iglesias, acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones y episodios de maltrato físico y verbal a lo largo de varios meses del año 2021, cuando formaban parte del servicio doméstico en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, el caso dio un giro inesperado.

La fiscalía española anunció este viernes, 23 de enero, el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.

“Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Julio Iglesias
Julio Iglesias respondió a las graves acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas”

Dos exempleadas del cantante español presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El artista de 82 años, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia presentada por sus dos exempleadas.

Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”, el acusado —que vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas— tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron “en países plenamente competentes” para indagarlos judicialmente.

*Con información de AFP.

