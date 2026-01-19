Gente

Julio Iglesias pidió archivar la denuncia de dos mujeres en su contra por presunta agresión sexual; su abogado habló

El defensor del cantante español se refirió a las razones por las cuales esto debería suceder.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
19 de enero de 2026, 5:44 p. m.
El cantante español Julio Iglesias recibió denuncia por agresión sexual.
El cantante español Julio Iglesias recibió denuncia por agresión sexual. Foto: AFP

El artista español Julio Iglesias, superestrella de la canción latina, pidió el archivo de la denuncia presentada en su contra por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales y trata de personas.

La petición de Iglesias se da al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción en el caso, según un escrito remitido por su abogado.

La “Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional” para el cantante, de 82 años, indicó el abogado José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas. Foto: Getty Images

Dos exempleadas del artista latino que más discos vendió en el mundo presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias, quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Gente

Eva Rey publicó diálogo con su pareja sentimental y dejó en evidencia cómo se quebró por sentido tema: “No es fácil”

Gente

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

Gente

Reykon regresó a la música y lo confirmó con emotivo video en donde habló de su caída: “Estaba peleando conmigo, con mis miedos”

Gente

Revelan qué pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte; empresa explicó el tema con los herederos

Gente

Carla Giraldo “insultó” a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que la criticó: “Me vuelve más famosa”

Gente

Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para hoy lunes, 19 de enero: predicciones para los signos

Gente

“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

Gente

“A tu lado siempre”: Miranda Rynsburger rompe su silencio y se posiciona junto a Julio Iglesias en su momento más crítico

Gente

Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

Gente

Julio Iglesias respondió a las graves acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas”

Julio Iglesias respondió a las graves acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas”

Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas.

De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El abogado del cantante defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos “deben perseguirse en el lugar de comisión” y que, solo en caso de que eso no sea posible, entonces “podrían ser, eventualmente, perseguibles en España”.

Julio Iglesias
Denuncia a Julio Iglesias por presunta agresión sexual. Foto: WireImage

Tampoco las denunciantes son españolas, “ni residen habitualmente en España”, agrega.

“No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente”, añade.

Las ONG Women’s Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne o Me olvidé de vivir.

De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.

*Con información de AFP

Más de Gente

Eva Rey y Matías Gaviria llevan varios años juntos.

Eva Rey publicó diálogo con su pareja sentimental y dejó en evidencia cómo se quebró por sentido tema: “No es fácil”

Valentino Garavani

Murió Valentino Garavani, el famoso diseñador italiano, a sus 93 años; estas fueron las causas del deceso

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Julio Iglesias pidió archivar la denuncia de dos mujeres en su contra por presunta agresión sexual; su abogado habló

Reykon anunció su regreso a la música con emotivo video

Reykon regresó a la música y lo confirmó con emotivo video en donde habló de su caída: “Estaba peleando conmigo, con mis miedos”

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Revelan qué pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte; empresa explicó el tema con los herederos

Carla Giraldo le respondió a Yaya Muñoz, tras críticas en su contra por su rol en 'La casa de los famosos'

Carla Giraldo “insultó” a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que la criticó: “Me vuelve más famosa”

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para hoy lunes, 19 de enero: predicciones para los signos

Yuli Ruiz y Beba, en 'La casa de los famosos 3'

“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

Luisa Cortina y Yuli Ruiz fueron protagonistas en primer posicionamiento de 'La casa de los famosos 3'

Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo de este lunes 19 de enero, para los 12 signos del zodiaco: Nana Calistar entregó predicciones y advertencias

Noticias Destacadas