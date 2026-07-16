La historia de don Luis Felipe Yagüé, adulto mayor vendedor de panela que fue rechazado por el profesor universitario Franklin Gamboa, ha alcanzado tal visibilidad en Colombia que el humilde emprendedor recibió pedidos de todas partes del país y en menos de una semana se agotaron los productos que tenía en reserva.

Se complica el panorama para Franklin Gamboa, profesor que expuso a don Luis Felipe, vendedor de panela: Uniamazonía tomó drástica decisión

“¡Mil gracias por tanto cariño! He recibido muchísimos mensajes, llamadas y palabras bonitas que me han llenado el corazón. Aún tengo más de 3.000 mensajes de WhatsApp por responder y muchas llamadas pendientes", señaló don Luis Felipe en un corto comunicado publicado en sus redes sociales.

Asimismo, pidió paciencia a todas las personas que le escriben. “Estoy leyendo todo con calma y tratando de responderles con mucho aprecio. ¡Se vendieron todos los productos!"

El caso de don Luis Felipe trascendió a la opinión pública el pasado fin de semana cuando se dio a conocer el video en el que el docente graba sin consentimiento al adulto mayor para recriminarle su supuesto voto por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. “Don Luis, no me vuelva a dejar nada, he decidido comprarle directamente a los campesinos, no le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro…”, dice un fragmento de la pieza audiovisual difundida.

Lo que en principio fue un acto de desagravio se convirtió rápidamente en una ola de solidaridad con don Luis Felipe, quien vio cómo sus ventas crecieron exponencialmente. Personas de diferentes partes del país le encargaron varios de sus productos.

“De verdad, no tengo cómo agradecerles. Estoy trabajando con amigos del campo y proveedores para resurtir y poder ofrecerles nuevamente el fin de semana. ¡Con todo el gusto seguiremos llevando productos frescos y de calidad a sus hogares!"

Don Luis Felipe también señaló que se alejará de los medios de comunicación por un tiempo. “Por ahora no estaré dando más entrevistas. Agradezco de corazón a todos los medios de comunicación por su apoyo. Mi mensaje de respeto, solidaridad y apoyo al emprendimiento local ya fue compartido como queríamos”.

De otro lado, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, decidió invitarlo a la posesión presidencial y lo describió como un “miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el Tigre”.

El presidente electo aseguró que a través de él y de su caso quiere formar un primer programa de emprendimiento para los pequeños comerciantes de panela y otros productos. “Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y con productividad como se consigue la patria milagro.

Sobre esto, don Luis Felipe señaló: “Me siento muy honrado y agradecido por la invitación del Presidente Electo a su posesión. Confiando en Dios, allí estaré”.