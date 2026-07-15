Durante la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali compartió un comunicado respondiendo a los hechos presentados durante los últimos días, cuando varios agentes de tránsito de la capital del Valle del Cauca expresaron su preocupación al estar enfrentando una crisis laboral.

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Según lo pronunciado en el Concejo de Cali por el vocero del grupo, alrededor de 226 funcionarios públicos tienen el riesgo de perder el tipo de vinculación laboral -algunos con hasta 25 y 30 años de servicio- al no aprobar los exámenes de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para aspirar a nombramiento en propiedad en carrera administrativa.

Emirson Carvajal, vocero de los agentes de movilidad en Cali, comentó ante los concejales su malestar ante los hechos, indicando cómo esto afectaría a los miles de funcionarios que tienen bastante trayectoria.

“¿Qué ocurrirá con quienes, después de dedicar 30 años de su vida al servicio público, enfrentan la posibilidad de salir de la institución a edades en las que resulta extremadamente difícil acceder nuevamente al mercado laboral?”, comentó Carvajal.

Es por ello que le pidió al Concejo Distrital que intervenga en el asunto.

Respuesta de la Secretaría Distrital de Movilidad de Cali

Frente al escenario, la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad comentó su postura.

En el comunicado, la entidad recordó a la ciudadanía de la capital vallecaucana que el acceso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa, como los funcionarios de movilidad, se rigen por los sistemas de mérito, según lo establecido en la Constitución Política.

Comunicado Secretaría de Movilidad de Cali Foto: Secretaría de Movilidad de Cali - API

Explicó que la regla general para proveer los empleos públicos de carrera arranca en los procesos de selección basados en concursos, para que haya igualdad de oportunidades, transparencia y una evaluación objetiva de las competencias de los aspirantes.

“El mérito, acreditado mediante la superación de los concursos de selección, prevalece sobre cualquier otra condición para el ingreso a los empleos de carrera administrativa”, insistió la Secretaría de Movilidad.

Además, informó que la experiencia laboral sí es tenida en cuenta para los procesos de selección, siempre y cuando haya sido indicado así en las convocatorias.

No obstante, la Secretaría dejó claro que esto no reemplaza el principio del mérito ni significa que se lleguen a saltar los requisitos o etapas necesarias para acceder a una carrera.

Aun así, la entidad aclaró que se protegerán los derechos de los funcionarios públicos que cuenten con condiciones de estabilidad laboral reforzada o relativa, con la condición de que esto no incumpla las disposiciones legales que son regidas en el sistema.

“Se respetarán los derechos de aquellos servidores en provisional que presenten un grado de estabilidad laboral reforzada o relativa, sin que se contraríen las obligaciones que impone el mérito como eje de la función pública”, concluyó en el comunicado.