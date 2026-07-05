“No me queda duda de que Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”: el explosivo señalamiento del padre de Miguel Uribe

La decisión de la Fiscalía de llegar a un preacuerdo con Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, uno de los articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, provocó una de las reacciones más fuertes de la familia del dirigente político.

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Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, aseguró que la rebaja en la condena envía un mensaje de impunidad y lanzó un duro señalamiento contra el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Uribe Londoño publicó un mensaje en el que escribió: “No me queda duda de que Petro sabía que a Miguel lo iban a asesinar”, una afirmación que rápidamente generó controversia por la gravedad de la acusación.

En el mismo pronunciamiento sostuvo que, aunque reconoce el avance de las investigaciones, la prioridad ahora debe ser identificar a quienes planearon el atentado.

“La tarea de la Fiscalía debe centrarse en quién dio la orden para matar a mi hijo”, manifestó.

El padre de Miguel Uribe también cuestionó con dureza el beneficio judicial concedido a alias ‘Chipi’, al considerar que una reducción de la pena no corresponde con la gravedad del crimen.

“La reducción de la condena de alias Chipi es un premio a la impunidad que alienta a los asesinos. Exigimos justicia para todas las víctimas”, escribió.

Las declaraciones se conocen luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara que alias ‘Chipi’ aceptó su responsabilidad en el magnicidio mediante un preacuerdo.

De acuerdo con el ente acusador, el procesado admitió su participación en delitos como homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como utilización de menores para la comisión de delitos.

Según la investigación, Arteaga Hernández fue uno de los principales articuladores del atentado contra Miguel Uribe. La Fiscalía sostiene que coordinó a varios de los involucrados, distribuyó funciones antes del ataque y realizó seguimiento a la ejecución del plan criminal, razones por las que era considerado una pieza clave dentro de la estructura que participó en el asesinato.

Gracias al preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, alias ‘Chipi’ recibió una condena de 26 años y tres meses de prisión, una pena inferior a la que habría enfrentado de haber sido vencido en juicio.

Antes del mensaje publicado en redes sociales, Miguel Uribe Londoño ya había expresado su desacuerdo con esa decisión judicial.

https://www.semana.com/politica/articulo/alvaro-uribe-destaco-la-propuesta-de-tener-pocos-impuestos-que-hizo-el-ministro-designado-miguel-gomez-martinez-en-semana/202628/

Aunque reconoció el trabajo adelantado por la Fiscalía para esclarecer el caso, sostuvo que alias ‘Chipi’ no aportó una colaboración efectiva que justificara una rebaja tan significativa y reiteró que debía recibir la máxima sanción contemplada por la ley.

Además, insistió en que el asesinato de su hijo no puede tratarse como un crimen común, sino como un hecho que, por sus características y repercusiones para la democracia colombiana, merece la mayor severidad posible por parte de la justicia.

Con su más reciente pronunciamiento, Uribe Londoño volvió a exigir que las investigaciones no se limiten a los autores materiales y coordinadores del atentado, sino que permitan establecer quién dio la orden de ejecutar el crimen, una pregunta que, asegura, sigue sin respuesta para su familia y para el país.