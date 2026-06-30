Mientras Miguel Uribe luchaba por su vida en la UCI, la familia Uribe Turbay enfrentaba otro dolor: “Partía de este mundo”

Las imágenes de Miguel Uribe Turbay ingresando de urgencia a la Fundación Santa Fe siguen siendo unas de las más recordadas de 2025. El entonces senador fue víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá y, desde ese momento, comenzó una intensa batalla por su vida que mantuvo al país pendiente de cada reporte sobre su estado de salud.

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Durante varios días permaneció bajo estricta observación médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras especialistas adelantaban múltiples procedimientos para estabilizarlo.

Afuera de la clínica, familiares, amigos, dirigentes políticos y cientos de ciudadanos se reunían para elevar oraciones y esperar noticias esperanzadoras sobre su recuperación. Pese a los esfuerzos de los especialistas, falleció el 11 de agosto de ese mismo año.

Sin embargo, mientras toda la atención estaba concentrada en la evolución del dirigente político, la familia Uribe Turbay enfrentaba en silencio otra situación que terminó marcando ese difícil capítulo y que fue recordada este martes 30 de junio, un año después.

Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de X para recordar que esos días estuvieron atravesados por dos profundas tristezas.

“Hace un año nuestra familia vivía dos situaciones muy dolorosas. Mientras mi hijo, Miguel, estaba en la UCI de la Fundación Santa Fe, doña Nydia Quintero, su abuela, partía de este mundo”, escribió.

En la publicación aseguró que, pese al difícil momento, muchos integrantes de la familia encontraron consuelo al pensar que la ex primera dama seguía acompañando a su nieto desde el cielo.

“Muchos pensamos que, desde el cielo, ella estaría ayudando a salvar a su nieto”, agregó.

Uribe Londoño también aprovechó la fecha para destacar el legado que dejó Nydia Quintero a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, una obra social que, según recordó, continúa bajo el liderazgo de su nieta María Carolina Hoyos.

“Doña Nydia dejó un inmenso legado, cuya labor hoy continúa con gran compromiso su nieta @MCarolinaHoyosT”, señaló en la publicación.

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Aseguró que honrar la memoria de la ex primera dama también significa mantener vivo el propósito del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay (MUT), desde donde buscan formar líderes capaces de transformar “el dolor en esperanza y el servicio en una forma de construir país”.

El mensaje fue compartido justo cuando se cumple un año de uno de los episodios más complejos para la familia Uribe Turbay, recordando que, además de la incertidumbre por la recuperación de Miguel Uribe, también tuvieron que despedir a una de las figuras más importantes de su núcleo familiar.