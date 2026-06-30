Abelardo De La Espriella sobre empalme: “Hoy damos el primer paso para construir un Gobierno donde la corrupción no tenga cabida”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, sostuvo su primera reunión con cientos de integrantes del equipo que participará en el proceso de empalme. Al término del encuentro, entregó un balance sobre el enfoque que tendrá esa etapa de transición.

Empalme empieza tenso: confirman fecha de encuentro entre los coordinadores, Germán Ávila y José Manuel Restrepo

“Hoy instalamos el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”, aseguró.

Asimismo, afirmó que todos los integrantes del equipo asumieron un compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio al país. “Hoy damos el primer paso para construir un Gobierno donde la corrupción no tenga cabida y donde los recursos públicos se respeten”, agregó el presidente electo.

Durante el encuentro, De La Espriella impartió instrucciones a su equipo y aseguró que el objetivo es hacer el mejor gobierno de la historia del país. “No acepto medias tintas. Aquí vamos a dejar la piel, el alma, la sangre para reconstruir a nuestra patria y llegar a lo que hemos propuesto José Manuel (Restrepo) y yo, que es la patria milagro”, afirmó.

De La Espriella también destacó el trabajo de Carlos Alonso Lucio, uno de sus principales asesores, quien estará encargado de coordinar el empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“Encontramos un país destruido y solamente la planeación puede resolver esos problemas”, dijo De La Espriella, al recordar una frase de Álvaro Gómez Hurtado, quien sostenía que “la única manera de salir del subdesarrollo es la planeación”. Según el presidente electo, este proceso de empalme se viene planeando desde hace más de seis meses.

Abelardo De La Espriella dijo que el empalme será anticorrupción. Foto: JOSÉ VARGAS

El abogado afirmó que se había logrado lo más difícil: derrotar la continuidad del gobierno, “con gran parte de ese régimen, de ese establecimiento que no quería que la patria milagro fuera una realidad”, aseguró.

Según De La Espriella, llegaron a ese momento sin compromisos políticos, sin presiones y sin otra obligación distinta a honrar la voluntad popular que les dio la victoria en las urnas.

Por parte del Gobierno nacional, las autoridades han señalado que están listas para iniciar el proceso de empalme. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el primer encuentro con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de la República y designado por el gobierno de Abelardo De La Espriella como coordinador del proceso de empalme, se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana.