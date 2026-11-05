Alias Pincher, cabecilla de confianza de Iván Mordisco, fue abatido: Abelardo De La Espriella reveló detalles

Este jueves 5 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que la Fuerza Pública propinó un contundente golpe a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con lo que afirmó el mandatario colombiano, fue abatido por la Fuerza Pública alias Pincher, hombre cercano a jefe de las disidencias Iván Mordisco. Los hechos se registraron en el departamento del Valle del Cauca.

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“¡DURO GOLPE A LOS NARCOTERRORISTAS DE IVÁN MORDISCO: DADO DE BAJA ALIAS PINCHER EN EL VALLE DEL CAUCA! En Timba, Valle del Cauca, nuestras Fuerzas Militares intensificaron la ofensiva contra la estructura Jaime Martínez. En operaciones con apoyo de artillería y de nuestra Fuerza Aérea fueron dados de baja dos integrantes de esta organización criminal, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez”; señaló el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Alias Pincher era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de Incauca, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares”.

“A Iván Mordisco y a sus estructuras les advierto: ¡NO VAN A CONQUISTAR EL CAUCA NI EL VALLE DEL CAUCA! No tendrán refugio ni tranquilidad mientras continúen atentando contra los colombianos. He ordenado mantener la presión operacional hasta debilitar y desmantelar estas estructuras criminales”, aseguró De La Espriella.

Y en otro mensaje reveló detalles de un golpe que también propinaron las autoridades: “En la vereda Cedeño, en Yarumal, tropas de la Cuarta Brigada de nuestro Ejército Nacional entraron en combate con integrantes de la Estructura 36. La operación, desarrollada con inteligencia militar y en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía, dejó dos integrantes de esta estructura dados de baja”.

“Entre ellos está alias el Flaco, cabecilla de comisión de la Subestructura 5 de la facción Calarcá y, según inteligencia militar, uno de los principales articuladores de la alianza y expansión criminal entre esta organización y el Clan del Golfoen el norte de Antioquia”, sostuvo.

Sumado a ello explicó: “A alias el Flaco se le atribuye participación en el ataque con explosivos que causó la muerte de dos de nuestros soldados en San Andrés de Cuerquia, en septiembre de 2025, así como en ataques con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en Briceño, en abril de este año”.

“Su muerte golpea directamente la coordinación operativa entre estas dos organizaciones criminales en el norte del departamento. En la operación también fueron incautados dos fusiles y material de intendencia. A LOS CABECILLAS DE ESTAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS LES ADVIERTO: ¡NO VAN A SOMETER A LAS COMUNIDADES NI VAN A SEGUIR SEMBRANDO TERROR!”, anotó.

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Y por último, aseguró: “Vamos por sus cabecillas, sus alianzas, sus armas y sus finanzas. Vamos a romper sus estructuras y a impedir que sigan expandiendo su control criminal. ¡EN COLOMBIA NO HAY TERRITORIO VEDADO PARA LA FUERZA PÚBLICA NI REFUGIO SEGURO PARA LOS TERRORISTAS!”.