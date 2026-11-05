Registraduría descartó que se haya presentado un acceso no autorizado a los sistemas de información de la entidad

Los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil no fueron vulnerados. Así lo aclaró la entidad a través de un comunicado oficial.

“Quieren generar hostilidad, ruido y odio”: habla el registrador Hernán Penagos y cuenta las alertas por elecciones del 2027

“En atención a la publicación que circula en redes sociales sobre un presunto acceso no autorizado a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil informamos que tras los análisis y verificación de seguridad institucional no se identificó ninguna intrusión ni acceso no autorizado a sus sistemas de información”, dijeron.

Las revisiones incluyeron registros de auditoría, mecanismos de monitoreo, trazabilidad de los accesos y evidencias digitales disponibles, en los que no se encontró indicios de vulneración a los sistemas.

“Recordamos que la información del Archivo Nacional de Identificación (ANI) cuenta con estrictas medidas de protección, respaldadas por garantías técnicas y protocolos de seguridad que salvaguardan la integridad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos”, aseguraron desde la Registraduría.

La entidad informó que continuará monitoreando permanentemente el acceso a las bases de datos y mantendrá activos los mecanismos de control para garantizar la protección, integridad y disponibilidad de la información que se encuentra bajo custodia de la Registraduría.

Desde la entidad han venido alertando de medidas que se han tomado para prevenir que sus sistemas sean vulnerados o que se lleven a cabo fraudes.

Según dijeron, desde el 2025 implementaron un control de reconocimiento facial para hacer controles, especialmente en lo que tiene que ver con la etapa de preparación y expedición de los documentos.

“Este mecanismo permite cotejar la fotografía actual del ciudadano con las imágenes registradas previamente en las bases de datos de la Registraduría Nacional, con el propósito de verificar que la persona que adelanta el trámite corresponda efectivamente con la identidad registrada”, dijeron desde la institución.

La Registraduría ha pedido verificar la información con los canales oficiales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por otro lado, señalaron que cuando se establece que un documento de identidad fue obtenido de manera irregular, adelantan actuaciones correspondientes como la cancelación de los documentos para impedir que sean utilizados para llevar a cabo algún tipo de fraude.

Igualmente, la entidad ha emitido alertas por correos falsos en los que se habla de supuestos cambios de votación o de otros hechos relacionados con la entidad que buscarían engañar a los ciudadanos, por lo que pidieron que toda la información sea contrastada con los canales oficiales.

La Registraduría ya se prepara para lo que serán las elecciones regionales del 2027 sobre las que ya se anunció el calendario electoral, por lo que se ha solicitado que haya precaución con la información que se difunde en ese sentido.