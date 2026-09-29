L’Oréal Paris hizo vibrar París: así fue el desfile que reunió a Kendall Jenner, Viola Davis, Elena Rose y Céline Dion

París volvió a convertirse en el centro de las miradas de la industria de la moda con una nueva edición de Le Défilé de L’Oréal Paris, el espectáculo que la marca realiza durante la Semana de la Moda de París y que este año llevó a la pasarela un mensaje relacionado con la confianza, la libertad, la inclusión y el empoderamiento femenino.

El desfile se llevó a cabo en la Place Joffre, un escenario situado entre la Torre Eiffel y la École Militaire. Desde allí, L’Oréal Paris presentó la novena edición de un evento que, desde 2017, combina moda, belleza, música y entretenimiento y que tiene como una de sus características principales ser un espectáculo abierto al público.

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Para esta edición, L’Oréal Paris eligió el concepto Express Your Worth, una extensión del conocido mensaje de la compañía, Because You’re Worth It o Porque tú lo vales. La propuesta buscó poner en el centro la autoexpresión y la confianza, al tiempo que reunió en una misma pasarela a mujeres de diferentes generaciones, profesiones, nacionalidades y trayectorias.

La pasarela fue abierta por Kendall Jenner, quien encabezó una nómina en la que también estuvieron Viola Davis, Jane Fonda, Cara Delevingne, Simone Ashley, Andie MacDowell, Eva Longoria, Aishwarya Rai, Luma Grothe, Aja Naomi King, Marie Bochet, Bebe Vio Grandis y Kristen Bell.

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El desfile también tuvo una marcada presencia latinoamericana. Anitta, Taís Araújo y Liniker participaron en la pasarela, mientras que Eva Longoria, Renata Notni y Elena Rose hicieron parte de uno de los momentos que puso el foco en la diversidad latina. Anitta, además, tuvo una entrada individual y otra junto a las representantes brasileñas.

Uno de los momentos que más atención generó fue la participación de Elena Rose, artista venezolana que hizo su debut en Le Défilé y que, además de caminar en la pasarela, llevó su música al escenario.

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La cantante interpretó Cosita Linda al comienzo del espectáculo, acompañada por algunas de las figuras latinas que participaron en esta edición, entre ellas Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Taís Araújo.

Elena Rose hizo su debut en Le Défilé en París acompañada por algunas de las figuras latinas que participaron en esta edición, entre ellas Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Taís Araújo. Foto: L’Oréal Paris

En su carrera suma 15 nominaciones a los Grammy y Latin Grammy y en 2025 recibió el Latin Grammy a Canción del Año por su trabajo como compositora. En marzo de 2026 recibió además el BMI Impact Award, reconocimiento con el que se convirtió en la primera mujer latina en recibir esta distinción.

Elena Rose hizo su debut en Le Défilé en París acompañada por algunas de las figuras latinas que participaron en esta edición, entre ellas Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Taís Araújo. Foto: L’Oréal Paris

Para la venezolana, llegar a París significó reunir dos etapas de su vida artística: la compositora que durante años escribió historias para otros intérpretes y la cantante que ahora utiliza su propia voz para contar las suyas.

“Este momento significó muchísimo para mí porque pude llegar a París siendo completamente yo: con mis raíces, mi música y todo lo que he construido hasta hoy”, expresó Elena Rose.

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Céline Dion cerró la noche

Después de la participación de Elena Rose y de las diferentes salidas de las modelos, el cierre musical estuvo a cargo de Céline Dion. La cantante canadiense apareció al final del espectáculo e interpretó I’m Alive, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Durante su presentación, las pantallas del escenario reforzaron el mensaje del evento con frases vinculadas al valor propio y la confianza. La aparición de Dion convirtió el final del desfile en un momento musical que conectó directamente con el concepto de la edición.

Con la Torre Eiffel como telón de fondo, L’Oréal Paris volvió a utilizar su tradicional desfile como una plataforma en la que moda, belleza, música y mensajes de confianza se cruzaron durante una noche que abrió oficialmente la Semana de la Moda de París.