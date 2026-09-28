Taylor Swift y Madonna hicieron historia en los MTV VMA 2026: así se robaron el show en Los Ángeles

Los MTV Video Music Awards reunieron en Los Ángeles a varias generaciones de la música en una gala que miró hacia el futuro recordando a algunas de las figuras que ayudaron a construir la historia de la industria. El Peacock Theater se vistió de gala para recibir a estrellas como Madonna, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lisa, Raye y Shaboozey, en una ceremonia presentada por Snoop Dogg.

La noche tuvo desde el comienzo un aire de reencuentro. Madonna regresó al escenario de los VMA después de 23 años, mientras que Taylor Swift llegó con la posibilidad de convertirse en la artista más premiada en la historia de la ceremonia. En paralelo, los homenajes a Dolly Parton, George Michael y Nirvana llevaron a los espectadores por un viaje musical a diferentes épocas.

Y fueron precisamente Madonna y Swift quienes terminaron marcando el pulso de la ceremonia. La primera llegó como la artista con más nominaciones, mientras la segunda iba en búsqueda de romper uno de los principales récords de los VMA.

Las grandes ganadoras

Para Madonna, de 68 años, la noche fue muy especial porque obtuvo siete estatuillas, entre ellas artista del año, mejor álbum por Confessions II, mejor colaboración junto a Sabrina Carpenter por Bring Your Love y varios reconocimientos para Confessions II - The Film, convirtiéndose en la más ganadora de la noche.

Abrió la ceremonia con un espectáculo que incluyó a Charli XCX para Danceteria Afterhours, y también contó con la presencia de Debi Mazar y Julia Garner, la actriz que interpretará a Madonna en su próximo biopic. Para muchos, lo mejor de la presentación fueron las referencias visuales de distintos momentos de su carrera, apuntando directo a la nostalgia.

Sin embargo, el mejor momento de la gala lo compartió con Sabrina Carpenter, cuando interpretaron Bring Your Love. El jurado la consideró como la mejor colaboración del año y ambas recibieron el Moon Person en el escenario.

A pesar de tener siete nominaciones, Carpenter no apareció en la alfombra roja sino hasta la ceremonia, en donde apareció primero con un conjunto inspirado en Madonna: camisa blanca abierta, sostén negro de encaje, shorts negros con pedrería, tirantes, boina y zapatos Mary Jane de Christian Louboutin. Más tarde, para recibir el galardón, salió con un vestido vintage de Dolce & Gabbana decorado con flecos negros.

Una noche inolvidable

Taylor Swift tuvo una de las noches más importantes de su carrera. Ganó video del año por The Fate of Ophelia y mejor dirección por Opalite, además del primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del videoclip y la narración visual. Con el nuevo galardón, Swift llegó a 33 premios VMA y pasó a ser la persona más premiada en la historia de la ceremonia, superando a Beyoncé.

Swift llegó a la gala con un vestido de alta costura de Tamara Ralph, de la colección otoño 2026: un cuerpo de terciopelo azul medianoche, cuello alto y aberturas de malla, acompañado de una falda columna drapeada con lentejuelas plateadas y abertura hasta el muslo. Completó el look con pendientes largos y sandalias con pedrería.

Entre las actuaciones destacadas de la ceremonia estuvo la de Lisa, quien llevó Dream al escenario y después recibió el premio a mejor video pop; Raye, que apareció acompañada por violinistas antes de cambiar su abrigo por un vestido rojo de encaje; Shaboozey, quien convirtió su presentación en un pequeño salón del oeste y Yung Lean, que actuó junto a GENER8ION. Sienna Spiro fue la gran revelación de la noche al llevarse el premio a mejor artista nuevo.

Lisa presentó su nueva canción "SaWaDiKa" en el Peacock Center. Foto: Getty Images

Homenajes

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo dedicado a Dolly Parton. Kacey Musgraves interpretó “I Will Always Love You”, una canción escrita por Parton en 1973 y popularizada mundialmente por Whitney Houston. El homenaje conectó la tradición country con una de las canciones más reconocidas de la música popular.

Taylor Swift aprovechó uno de sus galardones para dedicarle unas palabras a Parton, a quien llamó “la showgirl definitiva”, y destacó la influencia que tuvo en su propia carrera.

La gala también reservó un espacio para George Michael, con un segmento en el que participaron Sombr, Raye, Adam Lambert y Teddy Swims. La noche continuó mirando hacia el legado del rock cuando Nirvana recibió el Video Vanguard Award. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario y recordaron a Kurt Cobain, fallecido en 1994. Novoselic y Smear destacaron la autenticidad como parte del legado de la banda.

Presencia latinoamericana

La música latina tuvo un capítulo propio. En la categoría de Mejor Latino coincidieron varios pesos pesados de la música urbana, y se destacaron cinco colombianos. La canción “La Villa” tuvo como opcionados a Ryan Castro, Kapo y GANGSTA. Shakira tenía aspiración de llevarse dos estatuillas, de la mano de “Choka Choka”, junto a Anitta, y “Dai Dai”, junto a Burna Boy, mientras que Karol G buscaba lo propio con “Papasito”.

Finalmente, ninguna de estas producciones ganó y al final fue el puertorriqueño Bad Bunny quien se llevó el reconocimiento por su trabajo “NUEVAYoL”.