La presencia de Colombia en las pasarelas de Victoria’s Secret podría tener un nuevo capítulo. Paloma Echavarría, modelo y creadora de contenido paisa, hace parte de las aspirantes que aparecen en Angels Among Us, la nueva docuserie de Victoria’s Secret que documenta el proceso de búsqueda de una nueva integrante de los llamados ‘ángeles’ de la marca.

La aparición de la paisa en la producción, estrenada en YouTube el pasado 27 de septiembre, la ubica dentro del grupo de modelos que quieren llegar al Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

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Para el reality participaron 100.000 aspirantes a la convocatoria internacional.

El nombre de Paloma Echavarría ya había aparecido meses atrás durante el proceso de casting de Victoria’s Secret en Estados Unidos. En mayo de 2026, la colombiana participó junto con Laura Ramos y María Arango en las audiciones presenciales realizadas en el Dadeland Mall de Miami, una de las etapas de la convocatoria abierta de la compañía.

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Si Echavarría consigue avanzar hasta el desfile, el episodio tendrá un antecedente colombiano muy reciente. Valentina Castro Rojas, nacida en Tumaco, Nariño, se convirtió en 2025 en la primera modelo colombiana en desfilar oficialmente en el Victoria’s Secret Fashion Show.

Castro llegó a la industria desde un camino poco convencional. Antes de convertirse en modelo internacional, ayudaba a su madre con un emprendimiento de trenzas y utilizaba Instagram para mostrar ese trabajo. Fue precisamente a través de esa plataforma como llamó la atención de Sebastián Bedoya, cazatalentos de la agencia Nefer Models, quien posteriormente la vinculó con el mundo del modelaje profesional.

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La joven modelo nacida en Tumaco detalló que siempre soñó con ser modelo y tener una oportunidad como la de Victoria's Secret. Foto: Foto: Instagram Valentina Castro

Su carrera avanzó hasta escenarios internacionales y, el 15 de octubre de 2025, Castro hizo historia al participar en el Victoria’s Secret Fashion Show celebrado en Nueva York.

La participación de Castro también estuvo acompañada por la presencia de otra colombiana. Karol G, quien hizo parte del espectáculo musical de aquella edición.

La producción que sigue este proceso se transmite exclusivamente a través del canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. La compañía confirmó que los episodios comenzaron el 27 de septiembre y que se publican los domingos y jueves.

Angels Among Us fue producida por Boardwalk Pictures y dirigida por Nadia Hallgren, cineasta conocida por trabajos como Becoming y producciones relacionadas con figuras y fenómenos de la cultura popular. La serie permite observar las audiciones y el recorrido de las aspirantes antes de conocer quién será elegida. La seleccionada también obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models.

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Karol G durante la pasarela de Victoria's Secret Fashion Show 2025 en octubre 15, en New York City. Foto: Getty Images for Victoria's Secr

El próximo Victoria’s Secret Fashion Show se realizará el domingo 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. La transmisión oficial está anunciada para las 4:30 p. m. hora del Pacífico, 6:30 p. m. en Colombia, a través de YouTube y las plataformas digitales de la compañía.

La edición de este año también representa un cambio de escenario: después de las ediciones realizadas en Nueva York tras el regreso del espectáculo, Victoria’s Secret llevará nuevamente su gran pasarela a la costa oeste de Estados Unidos. Entre las artistas anunciadas para 2026 están Megan Thee Stallion, Megan Moroney, Tate McRae y KATSEYE.