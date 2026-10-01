En 2065, la Fundación Alquería Cavelier quiere que Cundinamarca sea la mejor región de América Latina en educación pública de calidad. Es una meta a casi cuatro décadas, y su punto de partida no es una obra ni un anuncio, sino una idea sobre cómo se dirige un colegio: “Lo primero que queremos con esta implementación es que el rector se vuelva un líder”, explica Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Fundación.

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Esa idea está en el centro del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMCE), que ahora inició su implementación en cuatro instituciones oficiales de Santa Fe de Antioquia, como parte de su expansión a nuevas regiones del país. Antes de esta expansión, la Fundación Alquería Cavelier había concentrado su trabajo en Cundinamarca, 70 donde cumple 15 años de labor con instituciones educativas oficiales.

Para 2025, acompañaba a 203 colegios y llegaba a 145.161 estudiantes de 93 municipios, además de docentes, rectores, coordinadores y orientadores. Ese año, el departamento alcanzó 269 puntos en las pruebas Saber 11 y ocupó el primer lugar entre las entidades territoriales certificadas departamentales en calidad educativa.

Con ese historial, y en alianza con la Fundación Juan del Corral y Cadena S. A., y con el apoyo de Comfenalco Antioquia y del sector público, PROMCE inició en Santa Fe de Antioquia una primera fase que alcanzará a cerca de 1.000 estudiantes de noveno y décimo grado, con una inversión cercana a 330 millones de pesos.

En esta fase, el programa se desarrollará en cuatro instituciones educativas oficiales: la I. E. Arturo Velásquez Ortiz, la I. E. R. El Pescado, la I. E. R. Nurquí y la I. E. San Luis Gonzaga. Como en las demás regiones donde opera, PROMCE trabajará a través de sus cinco líneas de acción: liderazgo educativo, formación docente, aprendizaje de los estudiantes, competencias socioemocionales y escuela de familias.

Casco histórico de Santa Fe de Antioquia. Foto: CORTESÍA FUNDACIÓN ALQUERÍA CAVELIER-API

Lo que se adaptará a Santa Fe de Antioquia es la aplicación del modelo: los equipos directivos y docentes recibirán acompañamiento para identificar oportunidades de mejora y desarrollar estrategias ajustadas a las necesidades de cada comunidad educativa.

La alianza se presentó formalmente el pasado 17 de septiembre en Santa Fe de Antioquia, en un encuentro con representantes de las organizaciones aliadas y autoridades educativas municipales y departamentales, en el que se expuso el plan de trabajo que acompañará a las comunidades educativas participantes.

Cavelier, Coordinador de Sueños de Alquería, explicó que el rector debe dejar de ser un funcionario público para convertirse en un líder, “porque eso cambia el ambiente relacional del colegio”. Según contó, ese cambio en la dirección abre paso al trabajo socioemocional con los docentes, seguido del trabajo con los padres de familia, la planeación institucional y, finalmente, el acompañamiento directo a los estudiantes.

¿Por qué Antioquia?

La invitación a sumarse a Antioquia llegó de la Fundación Juan del Corral, que trabaja desde hace más de 20 años en el occidente antioqueño y lleva el nombre del primer presidente del Estado Soberano de Antioquia. “Juan del Corral fue el líder y promotor de la ley para liberar a los hijos de las esclavas, para que nacieran libres”, recordó Juan Manuel del Corral, representante de la fundación y presidente de Cadena.

Esa historia, dijo, los llevó a incluir la educación entre sus prioridades y a buscar una alianza con Carlos Enrique Cavelier. El acercamiento se produjo cuando PROMCE ya había iniciado su expansión fuera de Cundinamarca, con una primera fase en Pereira que vinculó a seis instituciones y más de 1.600 beneficiarios.

Las cuatro instituciones de Santa Fe de Antioquia combinan zonas urbanas y rurales, una realidad que también se presenta en Cundinamarca, donde persiste una brecha de cuatro puntos entre los resultados de las Pruebas Saber 11 de las instituciones rurales y urbanas. Por eso, el reto no es solo pedagógico.

Fachada de una institución educativa de Santa Fe de Antioquia, municipio al que se expandió el Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMCE). Foto: Cortesía Fundación Alquería Cavelier-API

“Los jóvenes no están encontrando en la educación una oportunidad de vida, y ese es el gran desafío que tenemos: ofrecerles una mejor formación para que lleguen rápidamente a un empleo sostenible”, señaló Del Corral, quien mencionó el turismo y la agroindustria como sectores con potencial de crecimiento en la región.

Dentro de PROMCE, el papel de su fundación es copatrocinar el proyecto junto con Comfenalco Antioquia y poner a disposición mentores y voluntarios para el seguimiento de los equipos educativos.

Cavelier explicó que PROMCE se fundamenta en modelos de investigación que promueven la colaboración entre rectores, docentes y familias como una vía para mejorar la educación. “Hay que seguir trabajando todos los días para que la calidad de la educación pública en Colombia sea un poco mejor”, agregó.

Del Corral, por su parte, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Nadie es capaz de trabajar solo, por potente que sea; nadie tiene las soluciones para todo”. Por eso, la apuesta en el occidente antioqueño es relevante: articula a múltiples actores sociales con un mismo propósito, que los jóvenes tengan mejores oportunidades de vida.

El impacto de PROMCE en Antioquia se medirá con el tiempo, a medida que se consoliden los resultados de su implementación. Por ahora, cuatro instituciones oficiales de Santa Fe de Antioquia, urbanas y rurales, comienzan a trabajar con un modelo que pone en el centro a rectores, docentes y familias.

La meta educativa de 2025

Para Cavelier, Santa Fe de Antioquia es el comienzo de una expansión que busca llevar PROMCE a otras regiones del país. “Queremos estar en el Valle, en Santander, en Atlántico, en Chocó”, señaló el presidente de la Fundación Alquería Cavelier. Sin embargo, la prioridad sigue siendo Cundinamarca, para cumplir la meta trazada para 2065.

Su punto de referencia son los países con los sistemas educativos mejor calificados del mundo: Finlandia, Alemania, Francia, Singapur, Italia y España. “En todos esos casos, la calidad educativa está directamente relacionada con la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó Cavelier, quien busca que esa relación se reproduzca en Colombia a largo plazo.

Más que multiplicar la presencia en el mapa, el objetivo es garantizar resultados sólidos donde ya está. Con ese criterio, calcula que los cuatro colegios de Santa Fe de Antioquia deberán mostrar avances concretos dentro de dos o tres años antes de que el programa se replique en el resto del departamento. “Hay que tener paciencia, porque la educación tiene tiempos geológicos: va despacio”, concluyó.

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PROMCE en cifras

203 instituciones educativas acompañadas en Cundinamarca (2025)

145.161 estudiantes beneficiados, 93 municipios, 6 instituciones y más de 1.600 beneficiarios en Pereira (la primera expansión fuera de Cundinamarca).

4 instituciones oficiales en la primera fase en Santa Fe de Antioquia.

Cerca de 1.000 estudiantes de noveno y décimo grado en Antioquia.

330 millones de pesos de inversión aproximada en Antioquia.