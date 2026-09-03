“Me pongo, entera, al servicio de esta casa”: El conmovedor discurso de Stéphanie Lavaux tras ganar la rectoría del Rosario

La elección de rector de la Universidad del Rosario es un proceso particular que cada cuatro años genera enorme expectativa en ese claustro. El sistema está diseñado por las constituciones del centro académico y en este participan unicamente 5 consiliarios (una especie de junta directiva elegida por un grupo de estudiantes y el rector) y 15 colegiales (estudiantes de mérito elegidos, a su vez, por el rector y los consiliarios).

Stéphanie Lavaux es la nueva rectora de la Universidad del Rosario: “Me pongo entera al servicio de esta casa”

El pasado lunes, tras un proceso de selección que duró meses, fue elegida Stéphanie Lavaux. Por segunda vez, el claustro pone su futuro en las manos de una mujer. La primera fue la médica Ana Isabel Gómez, quien asumió el liderazgo de la universidad en sus tiempos más turbulentos, tras una situación inédita, presentada tras la destitución del anterior rector, Alejandro Cheyne.

Los tiempos para la educación superior hoy no son fáciles. A la crisis que vivió el Rosario antes de la llegada de Gómez y que ha logrado enderezarse, se le suma los múltiples retos que tiene hoy una universidad en medio de los avances de la tecnología, como la inteligencia artificial, las tendencias de cambio de los esquemas curriculares y la evidente caída de la tasa de natalidad que ha generado que exista menos demanda en las aulas.

Por eso, la llegada de Stéphanie Lavaux es para el Rosario una gran ilusión. La académica regresa regresa al claustro donde fue profesora, decana y vicerrectora. En total ha trabajado 20 años para esa institución, a la cual llegó como profesora tras haberse graduado de pregrado como politologa de Sciences Po Toulouse, en Francia.

Lavaux fue luego decana de la facultad de ciencias humanas y posteriormente vicerectora, cuando el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo fue rector. En el periodo de Cheyne se desvinculó de la universidad y fue nombrada vicerectora académica de la UniMinuto, donde trabajó seis años.

El nombramiento de Lavaux ha sido bien recibido por la comunidad del Rosario que la conoce. Durante la ceremonia de proclamación este lunes, Lavaux compartió unas emotivas palabras sobre su designación y el futuro que sueña para el claustro. Este es el texto completo:

“Recibo esta decisión con profunda humildad y con una gratitud que me desborda. Gracias al Colegio Elector, Consiliarios y Colegiales de Número, por el respeto, la seriedad, el acompañamiento y la calidez con que condujeron este proceso, y por depositar en mí su confianza para guiar a nuestra Universidad durante los próximos cuatro años. Asumo esa confianza como lo que es: un mandato de servicio. Desde hoy me pongo, entera, al servicio de esta casa y de cada uno de ustedes.

Quiero agradecer, con la misma fuerza, a Miguel Diago, quien estuvo conmigo en esta recta final y, en realidad, desde el inicio. La nuestra es una dupla extraordinaria, tejida de amistad, de confianza mutua, de un enorme respeto y cariño. Miguel estará a mi lado en esta nueva aventura, no lo dudemos, y sé que toda la comunidad reconoce y valora lo que él representa. Hicimos grandes cosas en el pasado; haremos cosas aún más importantes, con toda la comunidad rosarista, en lo que viene.

Gracias a esta Universidad, donde crecí profesionalmente y donde me hice universitaria. A mis excolegas, que hoy vuelven a ser mis colegas. A mis exestudiantes, hoy egresados exitosos que me llenan de orgullo. A mis rectores, Hans y José Manuel, de quienes tanto aprendí. Gracias a la comunidad de UNIMINUTO, que me acogió durante seis años y con la cual conocí esa Colombia profunda para la que todos trabajamos. Y gracias a todos los miembros de esta comunidad por sus mensajes, sus palabras, sus deseos y sus expectativas: los he leído uno a uno, los llevo conmigo y son, desde ya, parte de mi hoja de ruta. Gracias igualmente a mi familia y a mi esposo, Eric, por su apoyo y amor incondicional.

El momento que vivimos

Sí, lo sabemos: la educación superior vive cambios estructurales que ya no son tendencias sino hechos. La inteligencia artificial generativa transforma qué se enseña, cómo se aprende, cómo se evalúa y cómo se acompaña; la curva demográfica reduce la demanda de pregrados largos mientras crece la de posgrados y formación corta, apilable y a lo largo de la vida; nuestros estudiantes piden cuidado emocional y valores del bien común, porque el corazón es tan importante como la razón; los empleadores valoran las competencias demostrables, además de los títulos; y la sociedad espera de nosotros soluciones basadas en ciencia, voces informadas y graduados capaces de transformar.

Estoy convencida de que prosperarán las instituciones que se atrevan a romper paradigmas sin perder su esencia ni comprometer su sostenibilidad. Mi visión parte de esa convicción: saber tomar riesgos -calculados y gestionados-, transformar y atreverse, siempre desde la esencia y la experiencia institucional, y desde una escucha profunda de las ideas, las necesidades, los sueños y los puntos de dolor de la comunidad.

El Rosario cuenta con activos excepcionales: su acreditación institucional, una excelencia académica y humana reconocida, el Nova et Vetera como brújula, un modelo coherente de Escuelas y Facultades, una vocación glocal y, sobre todo, un talento humano excepcional: sus estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y aliados. Sobre este legado, les propongo llevar esos activos a otro nivel de audacia y de impacto, con líneas de transformación que construiremos juntos: nadie se va a quedar solo ni relegado. Todos, unidos, disoñaremos -soñaremos y diseñaremos a la vez- la Universidad del Rosario de hoy y del mañana, que enfrentará sin vacilar, y con felicidad, las incertidumbres que vienen.

Comenzaré como en cada cargo que he ejercido: escuchando, de manera estructurada y empática, a estudiantes, profesores, egresados, personal de gestión, empresarios, aliados y todos los niveles de la gobernanza, porque ninguna transformación es legítima si no nace de quienes, en colectivo, la harán realidad. Esa escucha será una puerta permanentemente abierta al diálogo y a la co-construcción. Llego a impulsar sus sueños y sus ideas.

Nuestra brújula común

Comparto los principios que serán nuestra brújula común. Construir sobre lo construido, honrando el trabajo de quienes vinieron antes. Reconocer, dignificar y hacer brillar el talento en todos los niveles y en toda su diversidad, porque cada persona de esta comunidad es una joya que hay que cuidar. Romper paradigmas con argumentos, con datos, con valentía intelectual y con disciplina de ejecución. Actuar sin miedo, porque el conformismo y la prudencia mal entendida son hoy los mayores enemigos de una universidad en transición. Pedir creatividad y soluciones, en contravía del “no se puede”, y ser todos parte de la solución. Y cultivar, como conducta diaria, incluso en los momentos difíciles, el optimismo, la felicidad, la sonrisa, el respeto y la inteligencia colectiva.

Pero, sobre todo, promover la innovación en todas las dimensiones de la vida universitaria -académica, administrativa, financiera, comunitaria, internacional, profesoral, estudiantil-, no solo en las áreas naturalmente tecnológicas. De eso me escucharán hablar mucho y muy pronto. No se asusten: es un llamado genuino a sumarnos todos a un reto que solo esta Universidad, con su historia y su talento humano, puede responder.

El reto: ser LA universidad innovadora

Ese reto, anclado en nuestras raíces históricas y misionales, es este: ser la universidad más innovadora de Colombia y de América Latina, con proyección mundial. Las universidades más innovadoras del mundo se reconocen hoy por sus currículos, campus y tecnologías de vanguardia, por el acompañamiento integral a sus estudiantes, por convertir la ciencia en soluciones prácticas junto a la empresa y la sociedad, por su espíritu emprendedor, por el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial y por su responsabilidad social. En cada una de esas dimensiones, el Rosario tiene con qué, y tiene con quién.

Permítanme lanzar algunas ideas de norte que construiremos juntos: una gran revolución en la manera de enseñar y aprender, con experiencias más inmersivas, experienciales y prácticas para todos nuestros estudiantes; un posicionamiento internacional extra-ordinario; un nuevo pacto social con los sectores empresariales, productivos, comunitarios, culturales y políticos, para hacer ciencia, transferirla y crear nuevos ambientes de formación para Colombia y el mundo; el paso de universidad a multiversidad, al servicio de todas las generaciones de colombianos, en todos los momentos de su vida; la recentralidad de las humanidades como eje de la transformación digital y del uso responsable y creativo de la inteligencia artificial, con una IA-Human Design Factory para resolver problemas reales; una voz fortalecida de la Universidad en la sociedad, a través de una Nueva Expedición Botánica para el siglo XXI, interdisciplinaria y de impacto; una presencia regional más fuerte, en alianza genuina, para que el Rosario esté en toda Colombia; y una gobernanza renovada, construida con las voces de todos.

A cada uno de ustedes

Antes de terminar, quiero dirigirme a cada uno.

A los estudiantes: ustedes son el centro real de cada decisión, no solo del discurso. Cuenten con una rectora que los escuchará siempre y les abrirá caminos que hoy ni imaginan.

A los profesores: fui una de ustedes en esta casa durante veinte años; sé lo que cuesta y lo que vale su oficio. Mi compromiso es que ser profesor del Rosario sea, cada día más, un privilegio reconocido, cuidado y valorado.

A los egresados: ustedes son la promesa cumplida del Rosario. Volvamos a encontrarnos: esta será su casa para toda la vida.

A los gestores y colaboradores: nada de lo que soñamos ocurre sin ustedes. Los veré, los reconoceré y creceremos juntos.

A nuestros aliados, en Colombia y en el mundo: encontrarán en el Rosario un socio serio, creativo y sin miedo para transformar juntos este país.

Termino como empecé: con el corazón lleno de gratitud y de emoción. Honraré su confianza con trabajo, con escucha, con datos, con valentía y con un cuidado profundo por cada persona de esta comunidad. Nova et Vetera: casi cuatro siglos de historia y toda la audacia del futuro. Los invito desde hoy y a lo largo de los próximos 4 años a disoñar, juntos, la Universidad del Rosario que Colombia y el mundo necesitan.

Muchas gracias".