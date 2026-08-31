Stéphanie Lavaux es la nueva rectora de la Universidad del Rosario: “Me pongo entera al servicio de esta casa”

La Universidad del Rosario eligió de nuevo a una mujer para dirigir el destino del claustro. Se trata de Stéphanie Lavaux, una académica colombofrancesa con más de 20 años de experiencia docente en esa institución y quien se desempeñó en los últimos seis años como vicerrectora general académica de Uniminuto.

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Lavaux fue la segunda al mando en el Rosario cuando el hoy vicepresidente, José Manuel Restrepo, fue rector. Es graduada en Ciencias Políticas y Gobierno en Sciences Po Toulouse y llegó al Rosario como profesora de relaciones internacionales. Luego fue decana de Ciencias Humanas. Tiene un doctorado en Innovación Educativa. Es autora de varias publicaciones en revistas científicas internacionales indexadas y vicepresidenta de la red internacional francófona de dirigentes universitarios —DG2.

Vea la ceremonia de elección de rector

En sus palabras en ese acto, Lavaux aseguró que recibía ese honor llena de orgullo y agradecimiento. “Todo lo que viene lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer bien”, dijo.

“Recibo, temblando tengo que aceptarlo, esta responsabilidad con una gran humildad y con un agradecimiento que todavía me desborda”, agregó. La nueva rectora destacó el proceso de elección por su rigurosidad y respeto. “Me pongo entera al servicio de esta casa”, puntualizó.

Lavaux compitió en la final de la carrera por el Rosario con el síndico de la universidad, otra entrañable figura del claustro, el síndico Miguel Diago. “Estará al lado de esta nueva aventura, se lo afirmo de una vez. Es una dupla. Sé que toda la comunidad agradece y valora lo que él representa. Hicimos cosas grandes antes y las haremos ahora”, aclaró.

Aseguró que trabajará para que el Rosario sea la universidad más innovadora de América Latina con proyección mundial. Y habló de la necesidad de que el claustro tenga una presencia más grande en los territorios del país.

“Todo lo que viene lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer bien”, dijo la rectora Stephanie Lavaux. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA

La rectora habló de la universidad que sueña. “Estoy convencida de que solo prosperarán las instituciones que se atreven a romper paradigmas sin romper su esencia ni poner en riesgo su sostenibilidad”, aseguró.

La llegada de Stéphanie Lavaux significa un voto de confianza a la carrera académica en la que ella ha cumplido con éxito todas las posiciones. Es considerada una mujer cercana a los estudiantes y a los profesores, y se destaca su liderazgo y disciplina.

“Honraré su confianza con trabajo, con escucha, con datos, con valentía y con un cuidado profundo por cada persona de esta comunidad… Los invito desde hoy a soñar juntos la Universidad del Rosario que Colombia y el mundo necesitan”, dijo al final de su discurso.

El exrector del Rosario, Hans Peter Knudsen, aseguró que para la comunidad la elección “es una excelente noticia”. Agregó que “es una académica de tiempo completo, pero además una conocedora de la universidad desde su papel como profesora, decana, vicerrectora y de toda esa experiencia, unida a los seis años que ha estado en Uniminuto. La visión de Stéphanie podrá darle al Rosario los elementos necesarios para dar el salto cualitativo y cuantitativo que el momento de la educación superior en Colombia requiere”.

Lavaux reemplaza a Ana Isabel Gómez, la primera mujer en llegar a la rectoría de ese centro académico. El nombramiento de la médica fue una bocanada de oxígeno tras la crisis que vivió el claustro con la rectoría de Alejandro Cheyne, quien fue destituido en abril de 2024. En el acto de este lunes, los colegiales hicieron un homenaje a su destacada gestión y aseguraron que su liderazgo “desde el amor” fue definitivo para que el Rosario saliera de la crisis y la situación financiera se estabilizara.

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El proceso de elección del Rosario tiene unas particularidades históricas. El claustro, fundado por Fray Cristóbal de Torres el 18 de diciembre de 1653, mantiene un sistema de elección que se basa en un proceso secreto liderado por el gobierno de la universidad: conformado por cinco consiliarios (una especie de junta directiva) y 15 colegiales (los mejores estudiantes del claustro elegidos por los consiliarios y el rector).

El periodo de Stéphanie Lavaux será de 2026 a 2030. Foto: Daniel Reina Romero

La elección del nuevo rector debía darse en estos meses, pues el periodo Lavaux debe comenzar antes del 24 de octubre, día de la Virgen de la Bordadita, patrona del claustro.

Para el proceso se presentaron 15 candidaturas, de las cuales siete personas avanzaron a la etapa de entrevistas, realizadas los días 13 y 14 de agosto: Mario Posada García-Peña, Viviana Manrique Zuluaga, Lina María Echeverri, Miguel Francisco Diago Arbeláez, Stéphanie Lavaux, Ana Isabel Gómez Córdoba y Javier Ricardo Vásquez Herrera.

La ceremonia de elección tuvo lugar este lunes 31 de agosto, como es tradición en el Aula Máxima del Claustro.