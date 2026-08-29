Universidad del Rosario definirá este lunes a su nuevo rector: estos son los dos candidatos

La Universidad del Rosario tendrá un nuevo rector este lunes. El proceso de elección tiene una particularidad: es definido por 15 colegiales de número (estudiantes) y cinco consiliarios (miembros de la junta directiva). Dos candidatos de la casa llegaron a la final: la exvicerrectora Stéphanie Lavaux y el síndico del claustro, Miguel Diago.
Ambos se habían retirado de la institución en la controvertida administración de Alejandro Cheyne, y Diago regresó tras la destitución del rector. El proceso consideró a 15 candidatos, de los cuales siete fueron llamados a entrevista. La actual rectora, Ana Isabel Gómez, fue la primera mujer en llegar a esa posición y cierra su periodo tras haber liderado la universidad en su momento más crítico.