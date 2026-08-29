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Universidad del Rosario definirá este lunes a su nuevo rector: estos son los dos candidatos

El nuevo rector deberá asumir el liderazgo de la universidad tras una de sus etapas más complejas.

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Redacción Confidenciales
29 de agosto de 2026 a las 12:13 a. m.
Universidad del Rosario.
Universidad del Rosario. Foto: Natalia Betancourt-SEMANA

La Universidad del Rosario tendrá un nuevo rector este lunes. El proceso de elección tiene una particularidad: es definido por 15 colegiales de número (estudiantes) y cinco consiliarios (miembros de la junta directiva). Dos candidatos de la casa llegaron a la final: la exvicerrectora Stéphanie Lavaux y el síndico del claustro, Miguel Diago.

El magistrado del CNE, Altus Baquero, durante el homenaje en la Universidad del Rosario.
Universidad del Rosario rindió homenaje al magistrado Altus Baquero tras su paso por el Consejo Nacional Electoral

Ambos se habían retirado de la institución en la controvertida administración de Alejandro Cheyne, y Diago regresó tras la destitución del rector. El proceso consideró a 15 candidatos, de los cuales siete fueron llamados a entrevista. La actual rectora, Ana Isabel Gómez, fue la primera mujer en llegar a esa posición y cierra su periodo tras haber liderado la universidad en su momento más crítico.