Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Barranquilla se prepara para dar inicio a su Carnaval, una de las celebraciones folclóricas más importantes no solo de esta ciudad, sino del país. Con desfiles y actividades en distintos puntos, la capital del Atlántico se alista para recibir una alta afluencia de visitantes.
Los datos del Carnaval apuntan a que a la ciudad llegarán unos 880.000 turistas y, según la Aeronáutica Civil, más de 107.000 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde la capital del Atlántico durante la temporada, posicionándola como uno de los principales destinos de viaje del país en estas fechas.
Si bien los días centrales de este encuentro se concentran a mediados de febrero, entre el 14 y el 17, la dinámica turística empieza a sentirse desde el precarnaval y, en ese contexto, la plataforma de reservas Civitatis indica que se ha registrado un incremento en las búsquedas de tours y actividades, especialmente por parte de turistas extranjeros.
De acuerdo con los reportes, los visitantes internacionales representan el 68% del total de las reservas. Entre ellos, se destacan los viajeros provenientes de España, México y Estados Unidos, que en conjunto suman el 48%.
María Carolina Padilla, country manager de la compañía, indica que se han evidenciado viajes más largos y que el grueso de las reservas no se concentra únicamente en los días del Carnaval, sino que los días previos y posteriores son los que registran mayor volumen, con picos en La Guacherna, por ejemplo. Los tours más reservados son el del Carnaval de Barranquilla, al Ecoparque Ciénaga de Marroquín y el recorrido gastronómico privado por la ciudad.
Más de 1.600 eventos
La Agenda Festiva del Carnaval es amplia y para este año contempla más de 1.600 eventos que, según la Alcaldía, buscan garantizar el acceso, la participación y el ejercicio de los derechos culturales con el objetivo de que toda la población pueda disfrutar de las actividades.
En el marco de la celebración se contempla la realización de cerca de 800 eventos gratuitos, a lo que se suma una agenda académica con más de 140 espacios entre conversatorios, talleres y jornadas de formación, los cuales promueven la reflexión, la preservación de la tradición y la sostenibilidad del carnaval como manifestación viva y en constante evolución.
El alcalde Alejandro Char ha dicho que el Carnaval de Barranquilla 2026 es un gran encuentro cultural que celebra la tradición, la alegría y lo que es su gente. “Somos el único Carnaval sostenible, un orgullo de ciudad y un legado que cuidamos para que siga brillando por generaciones”.
En su mensaje, el mandatario también ha expresado que la ciudad tiene los brazos abiertos para recibir a visitantes, turistas, carnavaleros de todo el mundo para que conozcan la riqueza cultural y disfruten de la fiesta.