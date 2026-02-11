Turismo

Carnaval de Barranquilla: turistas extranjeros, los que más reservan tours en La Arenosa; estos son sus países de origen

Los días centrales de este evento folclórico se extienden del 14 al 17 de febrero.

Redacción Turismo
11 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
El carnaval de Barranquilla es uno de los eventos folclóricos más tradicionales de Colombia
El carnaval de Barranquilla es uno de los eventos folclóricos más tradicionales de Colombia Foto: Getty Images

Barranquilla se prepara para dar inicio a su Carnaval, una de las celebraciones folclóricas más importantes no solo de esta ciudad, sino del país. Con desfiles y actividades en distintos puntos, la capital del Atlántico se alista para recibir una alta afluencia de visitantes.

Los datos del Carnaval apuntan a que a la ciudad llegarán unos 880.000 turistas y, según la Aeronáutica Civil, más de 107.000 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde la capital del Atlántico durante la temporada, posicionándola como uno de los principales destinos de viaje del país en estas fechas.

Carnaval de Barranquilla se reorganiza: la Vía 40 cambia de horario para ordenar la fiesta más grande del Caribe

Si bien los días centrales de este encuentro se concentran a mediados de febrero, entre el 14 y el 17, la dinámica turística empieza a sentirse desde el precarnaval y, en ese contexto, la plataforma de reservas Civitatis indica que se ha registrado un incremento en las búsquedas de tours y actividades, especialmente por parte de turistas extranjeros.

De acuerdo con los reportes, los visitantes internacionales representan el 68% del total de las reservas. Entre ellos, se destacan los viajeros provenientes de España, México y Estados Unidos, que en conjunto suman el 48%.

