Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

Cada año, cuando Barranquilla entra en el pulso profundo del Carnaval, hay una noche que se distingue por su carga simbólica y su conexión con la memoria colectiva del país. Se trata de La Noche del Río, un encuentro cultural que rinde homenaje a la música, los saberes y las tradiciones que han nacido y viajado por las aguas del río Magdalena.

En su edición 2026, el evento celebra 20 años como uno de los escenarios más importantes para la preservación y difusión de las expresiones musicales tradicionales del Caribe colombiano, reuniendo a comunidades ribereñas, artistas, investigadores y públicos diversos en torno a un mismo ritual: escuchar cantar al río.

Creada en 2006 por la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA), La Noche del Río nació con el propósito de visibilizar las manifestaciones culturales de los pueblos que han habitado históricamente las riberas del Magdalena y sus afluentes.

La edición 2026 contará con la participación de más de 110 artistas, entre ellos agrupaciones con décadas de trayectoria como Marchegua, Tambores de Cabildo, Dinastía y Folclo

Desde entonces, se ha convertido en una plataforma de circulación para géneros como el bullerengue, la cumbia, el chandé, la tambora y el son de negro; ritmos que no solo definen una identidad musical, sino que narran la historia social de un territorio. Para Juan Pablo Mestre, subdirector de la CLENA, el sentido del evento se resume en una frase que ha acompañado su evolución: “La Noche del Río, el ritual donde las aguas cantan, seguirá siendo la plataforma de difusión y homenaje a las músicas tradicionales que hacen parte del alma del Caribe y de Colombia”.

Músicas, ritmos y grandes nombres

A lo largo de 20 ediciones, el evento ha convocado a más de 1.300 artistas y cerca de 120 agrupaciones provenientes de distintos puntos del país, consolidándose como un espacio donde convergen tradición y contemporaneidad. Por su escenario han pasado figuras fundamentales del folclor colombiano como Totó la Momposina, Petrona Martínez, Magín Díaz y Ceferina Banquez, así como agrupaciones emblemáticas como Sexteto Tabalá, Gaiteros de Pueblo Santo, Systema Solar y Enkelé, que han logrado acercar estas sonoridades ancestrales a nuevas generaciones sin perder su raíz.

La edición 2026 contará con la participación de más de 110 artistas, entre ellos agrupaciones con décadas de trayectoria como Marchegua, Tambores de Cabildo, Dinastía y Folclor, la Fundación Cultural Chandé Tradicional de Talaigua Viejo y la Fundación Palmeras de Urabá, reafirmando el carácter colectivo y diverso del encuentro.

El evento se realiza tradicionalmente en el Par Vial de la Carrera 50 de Barranquilla y convoca cada año a más de 7.000 asistentes, quienes se reúnen para vivir una experiencia que trasciende el espectáculo musical. Para muchos de los artistas participantes, La Noche del Río representa un espacio de reconocimiento, circulación y continuidad cultural. Marlon Peroza, director de Gaiteros de Pueblo Santo, asegura que “La Noche del Río es el gran sueño de las músicas tradicionales en Barranquilla y, me atrevo a decir, de Colombia”. Además destacó su papel como punto de encuentro entre generaciones, territorios y memorias compartidas.

Un ritual que nace en el río

En el marco de su aniversario número 20, La Noche del Río amplía su programación con actividades que refuerzan su dimensión patrimonial y de memoria, como la exposición fotográfica “20 noches eternas: Voces, rostros y memorias del Río”, presentada en la Galería La Aduana, y la convocatoria “Memorias del Río”, que invita al público a compartir imágenes y recuerdos de ediciones pasadas. Estas iniciativas buscan construir un archivo vivo del evento y de las comunidades que lo han hecho posible, entendiendo que la cultura también se preserva a través del recuerdo colectivo y la transmisión de experiencias.

Además de su valor artístico y simbólico, La Noche del Río cumple una función social y pedagógica al acercar estas expresiones a públicos urbanos que, en muchos casos, han estado históricamente distantes de las realidades ribereñas. El evento se convierte así en un puente entre lo rural y lo urbano, entre el pasado y el presente, reafirmando la vigencia de unas músicas que no pertenecen al museo, sino a la vida cotidiana.

En un contexto donde muchas de estas tradiciones enfrentan el riesgo de desaparecer, La Noche del Río es un ejercicio de resistencia cultural, que demuestra que el folclor no es una pieza estática, sino un lenguaje vivo que se transforma, dialoga y se proyecta hacia el futuro sin perder su esencia.

Más allá de la música, La Noche del Río pone en el centro la importancia del Magdalena como eje histórico, cultural y social del país. Con más de 1.500 kilómetros de recorrido, el río ha sido durante siglos una vía de intercambio, migración y creación cultural. Celebrarlo es también reconocer su papel en la construcción de la identidad nacional. Por eso este evento no solo invita a escuchar ritmos ancestrales, sino a comprender que, en cada tambor, en cada canto y en cada baile, el río sigue contando la historia viva de Colombia.