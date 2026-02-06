Con más de 20.000 artistas en escena, Barranquilla vive la Guacherna más multitudinaria de su historia

Barranquilla ya vibra al ritmo de la Guacherna. A las 4:00 de la tarde de este viernes, la ciudad dio inicio a uno de los desfiles más emblemáticos del carnaval. Este año, el evento marca un hito histórico al reunir a más de 20.000 artistas en escena, convirtiéndose en la edición de mayor participación registrada hasta ahora.

Con luces, faroles y música en vivo, la Guacherna vuelve a su viernes tradicional y confirma su lugar como antesala cultural y simbólica de la fiesta más grande de Colombia.

Bajo la temática Río de Voces y Faroles, el desfile rinde un homenaje especial a los bailes cantados, una de las expresiones más auténticas del Caribe colombiano y patrimonio cultural de la nación. Desde los primeros compases, el recorrido nocturno conecta a propios y visitantes con la raíz popular del Carnaval, resaltando la fuerza de la tradición oral, el canto colectivo y la identidad barranquillera que se transmite de generación en generación.

El regreso de la Guacherna al día viernes y su inicio desde las 4:00 de la tarde marcan una de las grandes novedades de esta edición, pensada para garantizar un desarrollo ordenado y seguro del desfile. A lo largo del recorrido participan 197 grupos folclóricos y de disfraces, además de 150 disfraces individuales, que representan la diversidad estética, cultural y creativa del Carnaval de Barranquilla.

A todo lo anterior se suma el regreso de 27 grupos de tradición, ganadores del Congo de Oro, que vuelven a este escenario acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

La Guacherna 2026 tiene un marcado carácter musical. Desde los bailes cantados tradicionales hasta nuevas sonoridades del Caribe dialogan en un mismo desfile, creando una experiencia sonora continua que acompaña cada bloque del recorrido.

Entre los exponentes que hacen parte de esta edición se destacan Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo y Los del Swing, entre otros.

El desfile está organizado en once bloques temáticos que integran el universo completo del carnaval: participación institucional, tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de tradición, expresiones de los bailes cantados, grupos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia. Este orden permite al público vivir un recorrido que exalta la riqueza patrimonial y la diversidad cultural de la fiesta.

A las 4:00 de la tarde de este viernes, la ciudad dio inicio a uno de los desfiles más emblemáticos del Carnaval. Foto: API

Así se vive la tradición

La reina del Carnaval se suma al desfile desde la calle 72, acompañando un recorrido histórico que también cuenta con la presencia de la señorita Colombia y las princesas del Concurso Nacional de la Belleza como invitadas especiales. A ellas se suma la monarquía carnavalera, integrada por el rey Momo, Adolfo Maury; los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, así como las candidatas al Reinado Popular y la reina Popular 2025, Yuliana Rodríguez.

En cuanto a la organización y seguridad, la Guacherna 2026 cuenta con una apuesta logística sin precedentes. El dispositivo operativo incluye 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, 350 socorristas, 10 ambulancias, cuatro máquinas y 30 miembros del Cuerpo de Bomberos, además de 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

El Puesto de Mando Unificado fue instalado desde las 8:00 de la mañana, con relevo operativo a las 2:00 de la tarde, garantizando acompañamiento institucional durante toda la jornada.

Como parte de las novedades, regresa la transmisión en vivo vía streaming desde las 5:00 p. m., a través de Telecaribe y las redes sociales del Carnaval de Barranquilla en YouTube y Facebook, permitiendo que la Guacherna se viva también fuera de la ciudad.

Con esta edición, la Guacherna reafirma su papel como la gran antesala del Carnaval de Barranquilla, que se celebrará del 14 al 17 de febrero, conectando a la ciudad con su raíz, su folclor y una tradición que hoy vuelve a brillar con más fuerza que nunca.