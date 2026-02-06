Atlántico

Todo lo que tiene que saber para esta noche de Guacherna en Barranquilla

Son más de 20.000 participantes que tendrán como temática “Río de Voces y Faroles”.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 1:54 p. m.
Marimondas en la noche de Guacherna.
Marimondas en la noche de Guacherna. Foto: Carnaval de Barranquilla.

Hoy viernes 6 de febrero, Barranquilla vivirá una noche de Guacherna con gran participación folclórica y artística de más de 20.000 participantes que tendrá como temática “Río de Voces y Faroles”, rindiendo un homenaje especial a los bailes cantados en el desfile como una de las manifestaciones más auténticas del Caribe colombiano.

El desfile regresa a su tradicional viernes y se iniciará a las 4:00 p.m. Como gran novedad, regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo. Todas las expresiones del Carnaval de Barranquilla estarán representadas en esta noche llena de luces y faroles que busca conectar a los espectadores con la raíz cultural de la fiesta con 197 grupos folclóricos y disfraces, además de 150 disfraces individuales.

El desfile nocturno regresa con una apuesta logística sin precedentes, reforzando sus esquemas de seguridad y organización, además de una gran articulación con las autoridades.

El desfile contará con 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, cuatro máquinas de bomberos y 30 miembros del cuerpo de bomberos, 350 socorristas, 10 ambulancias, 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

Noche de Guacherna 2024
Noche de Guacherna. Foto: API

Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, precisó que todo está listo para el derroche de alegría en las calles de la capital del Atlántico.

“Esta Guacherna vuelve al origen exaltando los bailes cantados. Será una experiencia musical y llena de identidad, que volverá a su tradicional fecha el viernes y se realizará desde las 4:00 de la tarde para garantizar el correcto desarrollo del desfile. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará desde las 8:00 de la mañana, con relevo operativo a las 2:00 de la tarde, asegurando el acompañamiento institucional durante toda la jornada”, señaló.

El desfile estará organizado en once bloques que recorrerán todo el universo del Carnaval desde sus diferentes expresiones, integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantaos, grupos folclóricos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia.

La Guacherna 2026 tendrá un marcado carácter musical, con agrupaciones en vivo que irán desde los bailes cantados tradicionales hasta nuevas sonoridades que han dialogado con la música del Caribe desde otros lenguajes y ritmos contemporáneos.

La Noche de Guacherna se realizó el pasado viernes, 2 de febrero
La Noche de Guacherna se realizó el pasado viernes, 2 de febrero Foto: API

Entre los grandes exponentes que harán parte del desfile se destacan Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo, Los del Swing, entre otros referentes.

La Reina del Carnaval se sumará al desfile desde la calle 72, acompañando este recorrido histórico que contará además con la presencia de la Señorita Colombia y las princesas del Concurso Nacional de la Belleza como invitadas especiales, además de la monarquía carnavalera integrada por el rey Momo Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

Como otra de las novedades de La Guacherna 2026, regresa la transmisión en directo desde las 5:00 p.m., por Telecaribe y en las redes sociales YouTube y Facebook de Carnaval de Barranquilla.

La Guacherna 2026 será una fiesta que conecta con la raíz, el folclor del Carnaval y la tradición y será la gran antesala a la fiesta más grande de Colombia, que se realizará del 14 al 17 de febrero.

