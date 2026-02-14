Gente

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

Esta grande ciudad llevará a cabo diferentes tipos de eventos, en el marco de este importante carnaval.

14 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
Barranquilla ya está en modo fiesta. Desde este 14 y hasta el 17 de febrero, la ciudad vive el Carnaval de Barranquilla, esa celebración que no solo paraliza la agenda de esta ciudad, sino que atrae a miles de turistas de todo el país y del exterior.

Este carnaval es considerado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y es, sin duda, la carta de presentación cultural más grande de la capital del Atlántico colombiano.

La agenda de este Carnaval viene cargada: desfiles como la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y Folclor, el Festival de Orquestas y el simbólico entierro de Joselito Carnaval marcan el ritmo de cuatro días intensos.

Debido a esto no solo la ciudad se contagia: municipios cercanos como Puerto Colombia y Soledad también reciben una avalancha de visitantes que llegan listos para bailar hasta que el cuerpo aguante.

Aunque la Vía 40 concentra buena parte de los recorridos oficiales, el Carnaval se siente en cada esquina. Hay verbenas en los barrios, fiestas improvisadas y celebraciones que se hacen en distintos sectores.

Toda las personas locales y que están de visita en la arenosa, deben conocer en su totalidad la agenda de estos cuatro días para que se preparen con tiempo y asistan a todo lo que les sea posible.

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026

A través de una publicación en la cuenta oficial del Carnaval en Instagram, dieron a conocer el itinerario de los cuatro días siguientes (tiempo que dura la fiesta).

“¡Ahora sí... hasta que el cuerpo aguante! Agéndate, carnavalero, pa’ vivir los eventos y desfiles del #CarnavalDeBarranquilla2026, del jueves al martes 17 de febrero. ¡Que no te lo cuenten! Ven y gózatelo!“, se lee en el post.

Estas son las actividades que se van a realizar:

Sábado 14 de febrero

10:30 a. m.: Batalla de flores, Vía 40

2:00 p. m.: Desfile Rey Momo, Calle 17

5:00 p. m.: Baila la calle / noche de orquestas, por Vial Carrera 50

7:00 p. m.: Gran concierto del Carnaval, Estadio Romelio Martínez

Domingo 15 de febrero

10:30 a. m.: Gran parada de tradición, Vía 40

5:00 p. m.: Baila la calle / Festival de orquestas, por Vial Carrera 50

6:00 p. m.: Festival de letanías, Barrio Abajo

Lunes 16 de febrero

11:30 a. m.: Gran parada de comparsas, Vía 40

5:00 p. m.: Encuentro de comedias, Parque Almendra

7:00 p. m.: Elección y coronación de la reina popular 2026, Plaza de la Paz

Martes 17 de febrero

4:00 p. m.: Desfile de Joselito, Carrera 54 hasta Barrio Abajo

