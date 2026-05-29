Colombia recibe más de 1.200 observadores internacionales: el CNE alista una de las mayores misiones electorales de su historia

Colombia se prepara para una de las mayores misiones de observación internacional realizadas en su historia de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Más de 1.200 observadores internacionales, organismos multilaterales, delegaciones diplomáticas y autoridades electorales extranjeras participarán en la instalación oficial de la misión liderada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El encuentro comenzará desde las 8:30 de la mañana de este viernes 29 de mayo en el Salón Grand Ballroom del Hotel Grand Hyatt en Bogotá y reunirá representantes de 26 organizaciones y misiones internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, IDEA Internacional y Transparencia Electoral, así como varios expertos electorales de nuestro país, entre ellos, el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz.

Los 1.207 observadores acreditados llegarán desde 22 países para acompañar el desarrollo de las elecciones presidenciales mediante recorridos territoriales, jornadas técnicas y despliegues de observación electoral en distintas regiones del país. La misión busca fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública en el proceso democrático colombiano.

En medio de las advertencias sobre riesgos asociados a la desinformación, las noticias falsas y las presiones que pueden afectar el ejercicio libre del voto, la observación internacional es uno de los mecanismos con los que las autoridades buscan reforzar las garantías para los comicios del domingo 31 de mayo.

La agenda académica y técnica organizada por el CNE incluirá espacios sobre integridad electoral, observación internacional y tecnología aplicada al sistema electoral colombiano. Además, 30 expertos internacionales participarán en la revisión y análisis técnico del software electoral dispuesto para las presidenciales.

Durante la jornada también se firmarán acuerdos de cooperación internacional entre el Consejo Nacional Electoral y organizaciones como la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.