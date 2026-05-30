Las elecciones más observadas: más de 1.300 veedores internacionales estarán desplegados en Colombia este domingo

Las elecciones presidenciales del 31 de mayo serán las más observadas internacionalmente en la historia reciente de Colombia. Más de 1.300 observadores provenientes de organismos multilaterales, autoridades electorales y organizaciones especializadas estarán desplegados en distintas regiones del país para seguir de cerca el desarrollo de la jornada.

Para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, se trata de un hecho sin precedentes. En las elecciones presidenciales de 2022 participaron cerca de 370 observadores internacionales, mientras que en las legislativas de marzo de este año fueron un poco más de 450.

Entre los observadores para este fin de semana hay delegaciones independientes de Estados Unidos, El Salvador, Indonesia, República Dominicana, Dinamarca y Argentina, además de representantes de organismos especializados en observación electoral.

Durante la instalación de la Misión de Observación Internacional, realizada en Bogotá, hubo encuentros técnicos y académicos sobre integridad electoral, observación internacional y tecnología aplicada a los procesos de votación. Como parte de estas actividades, el CNE suscribió un acuerdo de cooperación con la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (Amea).

La llegada de los observadores coincide con una campaña marcada por la polarización y el intenso debate político. Sin embargo, Quiroz insistió en que la principal amenaza no es el fraude, sino la desinformación.

En esa misma línea, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la solidez del sistema electoral colombiano y aseguró que existen suficientes mecanismos para garantizar la transparencia de las votaciones. Penagos recordó que Colombia conserva un modelo electoral esencialmente manual, respaldado por actas físicas, jurados de votación y testigos electorales.

Esa percepción también es compartida por observadores internacionales. “Colombia cuenta con una democracia sólida y un sistema comprobado”, aseguró José Jesús Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En el mismo sentido, José Luis Mateos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, afirmó que “el proceso electoral cuenta con las suficientes garantías como para que goce de la legitimidad y la transparencia que se espera de una democracia consolidada”.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio destacó el valor del acompañamiento internacional. “La democracia se fortalece cuando el mundo observa, acompaña y cree en la voluntad libre de los pueblos”, afirmó.

A los mensajes de confianza se sumaron las alertas. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que persisten riesgos importantes en varias zonas del país. “Hoy 82 municipios se encuentran en un llamado a la acción institucional inmediata”, señaló al presentar la actualización del mapa de riesgo electoral.

La funcionaria también reveló que la Defensoría registró 722 hechos de violencia contra las campañas presidenciales entre marzo y mayo de este año, incluyendo casos de estigmatización, difamación, amenazas y violencia política.

Con la misión más grande de su historia y más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, Colombia llega a una elección decisiva que estará bajo la mirada de la comunidad internacional.