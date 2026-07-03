Defensores de la Patria busca convertirse en partido político: radicó solicitud ante el CNE para obtener personería jurídica

El movimiento Defensores de la Patria dio un nuevo paso en su consolidación dentro del escenario político colombiano. La organización radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud formal para obtener personería jurídica y convertirse oficialmente en partido político, una decisión que marca el inicio de un proceso administrativo en el que la autoridad electoral deberá evaluar si la colectividad cumple con las exigencias establecidas por la Constitución y la ley.

La solicitud no implica una aprobación automática. A partir de ahora, el CNE deberá revisar la documentación presentada, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y emitir una decisión mediante resolución. Solo si el organismo considera que la organización reúne las condiciones exigidas podrá otorgarle la personería jurídica, con los derechos y obligaciones que ello supone dentro del sistema político colombiano.

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La petición presentada por Defensores de la Patria se apoya en una vía distinta a la contemplada como regla general para el reconocimiento de partidos políticos. En lugar de acreditar el umbral de votación obtenido en elecciones legislativas, el movimiento invoca una excepción desarrollada por la jurisprudencia colombiana, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral ha reconocido, en casos particulares, que organizaciones políticas surgidas alrededor de candidaturas presidenciales con un respaldo ciudadano significativo pueden aspirar a la personería jurídica.

Con este argumento, la colectividad sostiene que el caudal electoral alcanzado en la elección presidencial constituye un antecedente suficiente para solicitar ese reconocimiento.

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Foto: Catalina Olaya

Defensores de la Patria fue creado en 2025 por el abogado, empresario y electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella como una plataforma política para respaldar su proyecto presidencial y reunir a ciudadanos afines a una agenda centrada en la seguridad, el fortalecimiento institucional, la defensa de la propiedad privada y el combate contra la corrupción.

En su plataforma pública, la organización afirma que promueve valores como la libertad, la justicia, la honestidad, la seguridad y la defensa de la familia como núcleo de la sociedad. También sostiene que busca construir una organización política permanente con presencia nacional y participación activa en los procesos electorales.

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El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, anunció la instalación de la Comisión Escrutadora Nacional en Bogotá. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

¿Qué exige el CNE para obtener la personería jurídica?

La personería jurídica constituye el reconocimiento oficial que permite a una organización actuar como partido o movimiento político. Entre otros beneficios, otorga la posibilidad de acceder a financiación estatal, participar en determinadas instancias institucionales y ejercer derechos previstos en el Estatuto de los Partidos Políticos.

Para obtener la personería jurídica en Colombia una organización debe acreditar alguno de los supuestos previstos por la legislación vigente, entre ellos haber alcanzado la representación electoral exigida o cumplir las condiciones especiales establecidas por decisiones judiciales o reformas constitucionales. Posteriormente, el CNE verifica el cumplimiento de los requisitos legales y expide la resolución correspondiente si encuentra procedente la solicitud.

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Además del requisito relacionado con la representación política, la autoridad electoral revisa aspectos como los estatutos de la organización, su declaración de principios, estructura organizativa, órganos de dirección, régimen disciplinario, mecanismos democráticos internos, identificación de sus directivos y demás documentos exigidos por la normativa electoral.

El objetivo del procedimiento es garantizar que quienes ingresen al sistema de partidos cumplan estándares mínimos de organización, democracia interna y transparencia, elementos considerados esenciales para el funcionamiento del régimen democrático colombiano.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, viajan en una cabina blindada hacia un mitin de celebración tras conocerse los resultados electorales que lo mostraron a la cabeza en Barranquilla, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

La eventual aprobación permitiría a la colectividad de De La Espriella fortalecer su presencia territorial, acceder a mecanismos de financiación previstos en la ley y participar con mayor capacidad organizativa en futuras contiendas electorales. El desenlace dependerá exclusivamente del análisis jurídico que adelante el Consejo Nacional Electoral.

El organismo deberá estudiar la documentación presentada y determinar si el movimiento satisface todos los requisitos establecidos por el ordenamiento colombiano para integrar oficialmente el sistema de partidos.