Abelardo De La Espriella y el mensaje que publicó tras encontrar una serpiente en el patio de su casa

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje en redes sociales dando cuenta de la presencia de una serpiente en el patio de su casa.

“Esta mañana, muy temprano, encontré una serpiente en el patio de mi casa. La sujeté por la cabeza y pensé: hay muchas ‘culebras’ y muchos desafíos. Los problemas hay que combatirlos de raíz, enfrentarlos, resolverlos y convertirlos en soluciones. No hay desafío lo suficientemente grande para un guerrero decidido. Así entiendo la vida y así asumo cada responsabilidad: con determinación, ardentía, coraje y la convicción de que siempre existe un camino para salir adelante. Dios dirige el barco de la Patria Milagro. Haremos, con su ayuda, que Colombia sea grande de una buena vez. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E)“, escribió en X.

En el video que acompañó dicha publicación, Abelardo De La Espriella dijo: “La culebra está viva, pero no se preocupen que el Tigre es experto en culebras. Vamos a sacar este país adelante. Firme por la patria”.

El empalme

El Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, está en el empalme con el gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, coordinador de la Comisión de Empalme del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, sostuvo este jueves la primera reunión oficial con la Comisión de Empalme del Gobierno saliente, encabezada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. “El empalme no es un simple acto de transición administrativa. Es un proceso de verificación de oportunidades, pero también de riesgos reales en la gestión pública. Los colombianos merecen conocer la verdad sobre el estado del país”, afirmó Restrepo.

Primera imagen de la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, este jueves 2 de julio. Foto: Redes sociales

Toda la información oficial será publicada a través del Departamento Nacional de Planeación; las reuniones serán grabadas por ambas partes, cada sesión contará con acta oficial y el Gobierno entrante tendrá acceso al 100 % de las entidades del Estado. El proceso tendrá una primera etapa de entrega de información y una segunda fase para solicitar aclaraciones y documentación adicional.

De forma paralela, la Comisión de Empalme Anticorrupción continuará su labor de verificación sobre información recopilada durante los últimos ocho meses, analizando denuncias ciudadanas relacionadas con contratación, situación de caja, litigios, fondos con baja trazabilidad y eventuales capturas institucionales. “Para nosotros, la construcción de la Patria Milagro comienza con la verdad y la transparencia. Si encontramos irregularidades que ameriten la intervención de las autoridades competentes, actuaremos con responsabilidad y las pondremos en su conocimiento”, concluyó el vicepresidente electo.

Al margen del empalme, el nuevo Gobierno anunció que Viviane Morales será la ministra de Educación y que Fabio Arjona Hincapié será el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Previamente, se anunció a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda y a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior.

El nuevo Gobierno asumirá el 7 de agosto de 2026 y estará hasta el 7 de agosto de 2030.