Contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, entregó balance tras cuatro años en el cargo: 1.734 potenciales sujetos de control

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, entregó un balance de su gestión en el cargo tras cuatro años al frente de la entidad.

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Según dijo, en ese periodo de tiempo se abrieron 1.734 potenciales sujetos de control, de los cuales 600 tienen relación con entidades del presupuesto y 1.134 con entes territoriales.

Además, dijo que se resarcieron 4,41 billones que fueron reintegrados al patrimonio público.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un balance de sus cuatro años de gestión. Dijo que en ese tiempo se encontraron 1.734 sujetos de control potenciales. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/pzJv4i7JKB — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

Según detalló Rodríguez, la Unidad Especial Anticorrupción ha recibido y ha abierto 1.089 actuaciones representadas en cerca de 16 billones de pesos.

“De 430 antecedentes analizados, 142 dieron origen a procesos de responsabilidad fiscal por aproximadamente 563 mil millones de pesos; y de 322 indagaciones, 174 derivaron en procesos por cerca de 13 billones de pesos.

Actualmente se reportan 43 procesos con fallo de responsabilidad fiscal por 2,141 billones de pesos y 50 imputaciones por aproximadamente 1,43 billones, mientras se encuentran en trámite 290 actuaciones por un valor superior a 15 billones”, afirmó el contralor saliente.

Asimismo, dijo que en esos cuatro años registraron 1.734 sujetos de control potenciales, de los cuales 600 corresponden a entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y 1.134 a entes territoriales.

DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 18 agosto 2026 Contralor General de la República Dr. Carlos Hernan Rodríguez Becerra Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Rodríguez afirmó que durante ese periodo el promedio auditado anualmente alcanzó el 59 %, dentro de un universo aproximado de 540 billones de pesos por la vigencia correspondiente al Presupuesto General de la Nación y al Sistema General de Regalías, con una cobertura sobre estos recursos del 91 %.

En el caso del control concomitante y preventivo Rodríguez dijo que se trabajó en 759 obras y proyectos; de las cuales 503 obras fueron corresponden a 8,1 billones de pesos.

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De otro lado, 256 obras, por aproximadamente 6,42 billones de pesos, han sido objeto de seguimiento permanente.

“Estos instrumentos permiten incorporar información durante la ejecución y detectar oportunamente situaciones que puedan comprometer el resultado esperado, sin sustituir al administrador ni intervenir en las decisiones que le corresponden”, destacó Rodríguez.

DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 18 agosto 2026 Contralor General de la República Dr. Carlos Hernan Rodríguez Becerra Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Tras el balance entregado por el contralor saliente, Jorge Laverde quien estará de ahora en adelante en ese cargo, se comprometió a cuidar los recursos públicos especialmente tras la tragedia del terremoto.