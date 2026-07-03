El proceso de empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella comenzó con un choque entre ambos equipos.

Los protagonistas de esa disputa fueron el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Germán Ávila. La discordia sucedió cuando la fórmula de De La Espriella manifestó ocho alertas del nuevo equipo de trabajo de la Casa de Nariño.

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Las preocupaciones giran entorno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente sobre el manejo de los recursos extra presupuestales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD); la paz total, la situación fiscal, la sostenibilidad el ICBF, los litigios y arbitramentos del Estado, el sistema de salud, el riesgo de apagón y la Agencia Nacional de Tierras.

Ávila respondió a esas dudas presentadas por Restrepo increpando al vicepresidente electo sobre declaraciones previas que había dado el gobierno entrante, en las que este había asegurado que no estaba buscando un ‘show mediático’ en medio de ese proceso.

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“Acá nosotros no llegamos simplemente a recibir información. nosotros venimos a construir verdad y compartir esa verdad con el pueblo colombiano”, respondió Restrepo.

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