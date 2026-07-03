Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica en la mañana de este 3 de julio, en medio de las fuertes tensiones que hay entre ambas naciones por la supuesta intervención en la política colombiana por parte de Estados Unidos.

En un boletín de prensa, la Casa de Nariño informó que la comunicación tuvo lugar a las 8:15 de la mañana: “Abordaron temas como el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos”.

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Se detalló que Petro le contó a Trump que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar el 2026, pues la iniciativa se encuentra financiada hasta el 31 de diciembre de este año.

En un fragmento del documento, la Presidencia mencionó los pedidos del mandatario colombiano: “El presidente solicitó al gobierno de los Estados Unidos su colaboración para mantener el programa de sustitución con el gobierno entrante”.

El día que se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Juan Diego Cano

También hubo espacio para dialogar sobre la inclusión de la administración norteamericana a la lista Ofac, bajo la sospecha de que Petro tendría relación con financiación del narcotráfico. La misma sanción cobijó a la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“El mandatario de los colombianos le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista Ofac, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice. Asimismo, se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”, dijo la Casa de Nariño.

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Se describió que, al finalizar la llamada, Trump agradeció a Petro por su disposición y le dijo: “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”, y que le abrió la posibilidad a conversar en un futuro sobre otros temas.

Gustavo Petro, por aparte, dio su versión de la llamada: “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo De La Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista Ofac, me prometió actuar en el tema”.