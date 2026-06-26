Donald Trump vuelve a referirse a Abelardo De La Espriella en pleno evento público. Esto dijo

El presidente Donald Trump se ha mostrado ampliamente favorable al triunfo de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia. Desde el domingo, cuando se confirmó la victoria del abogado bogotano de ascendencia costeña, el mandatario estadounidense ha publicado una serie de mensajes en los que expresa su satisfacción por el resultado de las elecciones presidenciales.

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En las últimas horas, Trump también hizo referencia a las proyecciones que circulaban a comienzos de año sobre la candidatura de De la Espriella. Según manifestó, en ese momento el hoy presidente electo aparecía claramente por debajo de sus principales rivales en las encuestas.

Sin embargo, el propio Trump recordó que Abelardo De La Espriella había expresado en varias oportunidades su admiración por él, afirmando: “Me gusta él (De La Espriella), porque gusta de mí (labor como presidente)”.

El presidente de Estados Unidos mostró su apoyo a Abelardo De La Espriella en una nueva oportunidad. Foto: Colprensa

Trump decidió respaldarlo públicamente, expresándole su apoyo y confianza durante la campaña con la expectativa de que lograra llegar a la Presidencia, mostrando su simpatía también por el apodo que el propio De La Espriella se acuñó durante la campaña. “El Tigre”, dice en reiteradas ocasiones con tono jocoso.

Además del respaldo político, ambos líderes han manifestado su disposición para trabajar de manera conjunta en temas considerados prioritarios para los dos gobiernos. Entre ellos figuran el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el impulso de iniciativas orientadas a mejorar la economía colombiana mediante una mayor cooperación bilateral.

Abelardo De La Espriella obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 21 de junio, tras imponerse al candidato oficialista Iván Cepeda por una diferencia inferior al 1 % de los votos. Con este resultado, se puso fin a la continuidad del proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro y a la posibilidad de mantener el rumbo de las reformas impulsadas por su administración.

Durante la campaña, De La Espriella anunció que promoverá cambios en distintos frentes, entre ellos la economía, la seguridad y la política exterior. Asimismo, expresó su intención de fortalecer las relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos e Israel, naciones con las que, según ha señalado, buscará estrechar la cooperación durante su mandato.

En ese mismo contexto, también se confirmó en los últimos días que Rodrigo Lara asumirá como ministro del interior dentro del nuevo Gobierno, convirtiéndose en una de las primeras designaciones anunciadas por el presidente electo para conformar el gabinete que lo acompañará durante su periodo presidencial. Su nombramiento hace parte de las primeras decisiones adoptadas por De La Espriella de cara al inicio de su administración.