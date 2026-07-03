15 días después de las elecciones que le dieron el triunfo a Abelardo De La Espriella, y lo convirtieron en el nuevo Presidente de la República para el período 2026-2030, el Tribunal Superior de Bogotá reportó que recibió una gran cantidad de tutelas relacionadas con los comicios que se realizaron el 31 de mayo y el 21 de junio.

Fin del debate: Abelardo De La Espriella sí puede posesionarse pese a su doble nacionalidad. Esta es la conclusión del Tribunal Superior de Bogotá

Según la información aportada, entre el 23 de junio y el 1 de julio de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá repartió 622 acciones de tutela entre sus magistrados, presentadas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con ocasión de asuntos relacionados con las elecciones presidenciales de este año.

En los próximos días se definirá si se acumulan varias acciones judiciales; o se descartan; o, si al contrario, existen méritos para un pronunciamiento de fondo.

La doble nacionalidad de Abelardo

Uno de los temas más mencionados en las acciones de tutela tiene que ver con la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo De la Espriella.

Tan solo, el pasado primero de julio, el Tribunal Superior negó las pretensiones de la tutela instaurada por Gary Ernesto Martínez Gordón contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y con la que buscaba que no se le dejara posesionar a De La Espriella como presidente.

Tribunal rechazó la tutela que pedía suspender el uso de símbolos patrios en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Esto, por tener ciudadanía estadounidense.

“El convocante deprecó el amparo de sus garantías supralegales a la participación política, a la soberanía popular, al debido proceso electoral, a la supremacía constitucional, ‘principio democrático’ y ‘garantía de efectividad de derechos y preservación del orden constitucional’ que estima conculcadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil al haber permitido y mantenido la participación del ciudadano Abelardo Gabriel De La Espriella”, era la pretensión de la tutela.

Es clave recordar que el mismo Tribunal, días antes de la segunda vuelta, rechazó la tutela que buscaba restringir el uso de símbolos patrios y lemas militares para la campaña del candidato Abelardo De la Espriella.

Abelardo De La Espriella Casa Nariño Foto: SEMANA

El accionante aseguraba que “expresiones, imágenes, colores y referencias visuales utilizadas durante la campaña podían generar una identificación entre una candidatura política y las instituciones del Estado, razón por la cual solicitó la intervención inmediata del juez constitucional”.

Frente a esto, el Tribunal advirtió que no se cumplían los requerimientos.

Abelardo De La Espriella ganó la primera vuelta presidencial, celebrada el pasado 31 de mayo, con cerca de 10.351.000 votos, lo que representó el 43,73 % de la votación válida.