Este viernes se reanuda el empalme entre el Gobierno Petro y el de Abelardo De La Espriella

Este viernes será la segunda cita del empalme que se adelanta entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el de Abelardo De La Espriella. El proceso es liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, de un lado, y el vicepresidente José Manuel Restrepo y Carlos Alonso Lucio, del otro.

Inició el empalme con fuerte mensaje de José Manuel Restrepo al Gobierno Petro: “Invitaría a que no realice esa actuación”

Restrepo aseguró el jueves que están “convencidos de que este es un proceso institucional, pero también es un proceso firme, donde de ninguna manera nosotros dejaremos de hacer la revisión, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que hacer respecto a la información, respecto al conocimiento de lo que tenemos sobre las distintas entidades del Estado”.

“Es un compromiso que adquirimos, además, en un mandato de lo que mayoritariamente pidió el pueblo colombiano, pero también de lo que Colombia necesita, porque Colombia necesita transparencia en cada una de las informaciones de las actuaciones y de lo que recojamos en este proceso”, insistió Restrepo.

El empalme ha estado marcado por las denuncias del Gobierno entrante de millonarias contrataciones de última hora. Y por las peticiones de que los encuentros sean televisados.