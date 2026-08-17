“A todo narcoterrorista le llega su Nochebuena”: Rodrigo Lara tras aparecer video del ELN

En las últimas horas apareció un video del Frente de Guerra Nororiental del ELN, en el que aseguran que “la guerra que vivimos hoy está motivada por este vínculo estrecho de los traidores con sus verdugos”.

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“La historia, más temprano que tarde, nos ha dado la razón de la real naturaleza del antiguo frente 33, convertido en un grupo mercenario. Como hace 20 años hoy combatimos contra una fuerza combinada de ejército y paramilitares”, señaló en el video una persona que se identifica como la comandante Silvana Guerrero.

La mujer, que aparece rodeada por dos hombres con insignias del ELN y armados, señaló en el clip, que dura 50 segundos, que “como en aquel entonces, igual hoy combatimos orgullosos y dignos por la liberación de nuestra tierra”.

La comandante Silvana Guerrero concluyó el video con un mensaje de lucha: “Ni un paso atrás, liberación o muerte”, al tiempo que resaltó que es un pronunciamiento del “Ejército de Liberación Nacional, Frente de Guerra Nororiental, Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez” desde las montañas del Nororiente y con fecha de agosto del 2026.

Ante esta publicación que circula en redes sociales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, envió un mensaje contundente a los grupos criminales que operan en el país.

“A todo narcoterrorista le llega su Nochebuena”, señaló Lara, quien junto con el presidente Abelardo De La Espriella ha insistido en que se van a combatir estos grupos armados ilegales a lo largo su gobierno.