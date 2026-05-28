¿Elecciones presidenciales bajo presión? Las alertas de la Procuraduría en la recta final del proceso electoral

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, insistió en la necesidad de preservar la estabilidad democrática y evitar que amenazas y hechos violentos interfieran en la recta final del proceso electoral. Con esa premisa, la Procuraduría ha impulsado la estrategia Paz Electoral, una iniciativa que busca articular instituciones, entidades y actores de distintos sectores para fortalecer las garantías alrededor de las elecciones.

El resultado de esta campaña fue palpable en las elecciones del pasado 8 de marzo, que transcurrieron sin contratiempos y cuyos resultados fueron respetados en todo el país. Para la jornada en la que se elegirá al próximo presidente de los colombianos, este 31 de mayo, el Procurador también ha buscado llamar la atención sobre los riesgos y amenazas que van desde problemas de orden público y constreñimiento al elector en zonas con presencia de grupos armados, hasta la desinformación y noticias falsas que circulan en redes sociales.

El Procurador hizo un llamado vehemente al Gobierno nacional, las autoridades e instituciones a que actúen con audacia e impidan estos hechos. “La preservación de nuestra institucionalidad es el activo más sagrado de los colombianos. Esto nos exige un compromiso absoluto con la realización de unos comicios libres, transparentes y pacíficos”.

“Es imperativo exigir a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional extremar todas las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los candidatos y de la población civil. Nuestra Fuerza Pública ya demostró su heroísmo y excelencia en las pasadas elecciones legislativas y en las consultas partidistas”, señaló el Procurador.

“Los invito a rechazar de manera categórica cualquier manifestación de violencia, ya sea física, verbal o moral contra campañas, candidatos o formas de pensar. Pido a toda la sociedad su apoyo incondicional para que tengamos unas elecciones libres y en paz”, fue el llamado del Procurador ad portas de los comicios electorales del 31 de mayo.