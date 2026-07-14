Monómeros, compañía colombo-venezolana de fertilizantes, confirma que va a reorganización empresarial. ¿Qué implica?

Para que Monómeros pueda ajustar su calendario de pagos, en medio del proceso de insolvencia que viene adelantando ante la Superintendencia de Sociedades, se confirmó el acuerdo de reorganización empresarial.

La decisión surgió en audiencia pública realizada los días 3 y 10 de julio. Billy Escobar, exsuperintendente de Sociedades, explicó en SEMANA que la reorganización es la vía de salvación. “Significa que se logró un acuerdo entre los acreedores y la empresa ha logrado salvarse en virtud de ese acuerdo de las partes”.

Se trata de una de las empresas claves para el agro colombiano, ya que tiene una alta producción de los fertilizantes que requiere el país para la producción del campo.

Monómeros es una sociedad colombo-venezolana que ha estado en el ojo del huracán, en medio de las diferencias que hubo entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó.

La compañía, perteneciente al sector industrial y petroquímico, no solo produce, sino que comercializa materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, con operación estratégica en el país y relevancia en la cadena de suministro del sector agrícola.

Superintendencia de Sociedades. Foto: SuperSociedades

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