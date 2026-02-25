Monómeros, empresa colombovenezolana de interés para el gobierno, tiene 4 meses para presentar plan de pago a acreedores

Tras concluir una audiencia para evaluar las objeciones alrededor del caso de Monómeros, empresa colombovenezolana productora de fertilizantes, la decisión anunciada por la Superintendencia de Sociedades es que se dará un margen de 4 meses para que la compañía presente el plan de pagos en el trámite de reorganización empresarial que se adelanta.

En la audiencia fue aprobada la calificación y graduación de créditos, es decir, el proceso legal, típico de la insolvencia, en el que se clasifica y ordena qué deudas debe pagar una empresa.

Como se trata de un tema al que la Superintendencia le hace un seguimiento minucioso, les pide ajustes, como efectivamente sucedió en la audiencia.

Monómeros Foto: Monómeros

Según confirmó la SuperSociedades, “se advirtió a la concursada, a la promotoría y a los acreedores que, a partir de la ejecutoria de la providencia, inicia el término de cuatro meses para la presentación del acuerdo de reorganización, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 1116 de 2006″.

Monómeros es una empresa del sector petroquímico, filial de Pequiven y tiene su sede en Barranquilla. Pequiven es una corporación estatal venezolana que se encarga de producir y comercializar fertilizantes y otros químicos. La empresa terminó instalada en Colombia porque, para su nacimiento, hace casi 60 años, se estableció un acuerdo binacional con el cual se buscó aprovechar la riqueza de materias primas de Venezuela y el alto potencial del mercado agroindustrial colombiano, según señalan los registros de ese entonces.

Para el gobierno de Gustavo Petro se ha vuelto de alto interés, por su posición de fortalecer la soberanía alimentaria y productiva en el territorio nacional, toda vez que Monómeros produce buena parte de los fertilizantes que se necesitan en el campo colombiano.

No en vano, en uno de los escándalos del mismo hijo del presidente, Nicolás Petro, se mencionaba Monómeros como “un negocio grande”.

La insistencia por parte del gobierno colombiano, para que Venezuela, que finalmente es la controlante de la compañía, no la privatizara, planteó un debate nacional, pues Monómeros -en medio de tantas presiones políticas, que inclusive vienen desde la época en la que Juan Guaidó tomó el mando en interinidad- empezó a mostrar dificultades financieras. Los analistas y expertos en negocios empezaron a señalar que la compañía petroquímica había perdido competitividad en el mercado.

Monómeros Foto: Monómeros

El 19 de marzo de 2025 la Superintendencia admitió a Monómeros en reorganización empresarial. Ahora, tras la audiencia, el panorama que evidenció la entidad de control no suena tan complejo como se vislumbraba en ese entonces. “En relación con la situación financiera de la compañía, los estados financieros con corte a septiembre de 2025 reflejan un total de activos por $1.347.057.007 y pasivos por $860.557.453, cifras expresadas en miles de pesos. Esta información evidencia una estructura patrimonial que, si bien conserva la capacidad operativa de la compañía, requiere la adopción de medidas de reorganización para atender adecuadamente los compromisos con sus acreedores, en cumplimiento de los objetivos de preservación empresarial previstos en la Ley 1116 de 2006″, señaló SuperSociedades.

Billy Escobar Reyes. Superintendente de Sociedades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El titular de esa entidad de control, Billy Escobar, recordó la importancia estratégica que tiene Monómeros. “Es una empresa estratégica para el sector agroindustrial del país, cuyo objeto social comprende la producción y comercialización de fertilizantes, insumos químicos y derivados petroquímicos esenciales para la cadena agrícola y productiva nacional. En ese sentido, la reorganización busca preservar la prestación continua de estos bienes fundamentales para toda la cadena productiva, proteger el empleo y garantizar que la compañía pueda restablecer su viabilidad financiera mediante un acuerdo construido con sus acreedores”.