Dólar en casas de cambio para este 14 de julio: así se mueve la divisa americana

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo. Esto dado que Estados Unidos posee la economía más grande y es la principal divisa de reserva utilizada por los bancos centrales y domina tanto el comercio internacional como la cotización de materias primas clave.
Es por ello que muchos buscan invertir en dólares, como una estrategia financiera clave para proteger su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales, diversificar sus inversiones fuera de su economía y acceder a los mercados globales con mayor liquidez.
Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos físicos o plataformas digitales cuya función principal es la compraventa de divisas (monedas extranjeras). Estos lugares permiten a los usuarios cambiar su moneda local por otra para facilitar viajes internacionales, realizar envíos de dinero o proteger el valor del capital.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 14 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,342.35 y de venta de $3,464.12.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,418
|3,480
|62
|Cúcuta
|3,390
|3,450
|60
|Medellín
|3,315
|3,459
|144
|Pereira
|3,300
|3,470
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Martes 14 de julio de 2026
|3342.35
|3464.12
|3248.87
|Lunes 13 de julio de 2026
|3342.35
|3464.12
|3248.87
|Domingo 12 de julio de 2026
|3341.76
|3464.12
|3248.87
|Sábado 11 de julio de 2026
|3343.53
|3464.12
|3248.87
|Viernes 10 de julio de 2026
|3352.65
|3469.12
|3305.38
|Jueves 9 de julio de 2026
|3400.63
|3496.44
|3339.65
|Miércoles 8 de julio de 2026
|3408.13
|3505
|3335.5
|Martes 7 de julio de 2026
|3398.13
|3500.63
|3350.68
De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,440
|3,490
|50
|Cambios Kapital
|3,430
|3,450
|20
|Latin Cambios
|3,400
|3,490
|90
|Smart Exchange
|3,400
|3,490
|90
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.