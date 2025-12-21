Economía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

Cada empresa cuenta con valores de compra y venta diferentes.

Manuel Santiago Sánchez González

21 de diciembre de 2025, 7:33 p. m.
Las casas de cambio cuentan con diversos valores que son establecidos de manera autónoma.
Las casas de cambio cuentan con diversos valores que son establecidos de manera autónoma.

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos.

El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se movió el dólar en casas de cambio al inicio de la jornada. Foto: El País

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 21 de diciembre se situó cerca de $ 3.600, mientras que el de venta rondó los $ 3.869. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7653,869104
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,78050
Medellín3,6833,832149
Pereira3,7603,860100

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 20 de diciembre de 20253721.238503874.71
viernes 19 de diciembre de 20253721.238503874.71
jueves 18 de diciembre de 20253721.238503866.77
miércoles 17 de diciembre de 20253718.43844.43847.1
martes 16 de diciembre de 20253711.63840.43817.59
lunes 15 de diciembre de 20253701.63833.23788.53
domingo 14 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
sábado 13 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
viernes 12 de diciembre de 20253687.63820.63810.99

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,83090
Cambios Kapital3,7303,820100
Cambios Monkey3,7403,870130
Cambios Vancouver3,7303,820100
El Condor Cambios3,7403,860120
EuroDolar3,8003,88080
Latin Cambios3,7403,83070
Money Cambios WC3,7303,830120

Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

