¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este domingo 21 de diciembre?

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos.

El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Así se movió el dólar en casas de cambio al inicio de la jornada. Foto: El País

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 21 de diciembre se situó cerca de $ 3.600, mientras que el de venta rondó los $ 3.869. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,765 3,869 104 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,780 50 Medellín 3,683 3,832 149 Pereira 3,760 3,860 100

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 20 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3874.71 viernes 19 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3874.71 jueves 18 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3866.77 miércoles 17 de diciembre de 2025 3718.4 3844.4 3847.1 martes 16 de diciembre de 2025 3711.6 3840.4 3817.59 lunes 15 de diciembre de 2025 3701.6 3833.2 3788.53 domingo 14 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 sábado 13 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 viernes 12 de diciembre de 2025 3687.6 3820.6 3810.99

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,740 3,830 90 Cambios Kapital 3,730 3,820 100 Cambios Monkey 3,740 3,870 130 Cambios Vancouver 3,730 3,820 100 El Condor Cambios 3,740 3,860 120 EuroDolar 3,800 3,880 80 Latin Cambios 3,740 3,830 70 Money Cambios WC 3,730 3,830 120

Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.