¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos. El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 20 de diciembre se situó cerca de $ 3.680, mientras que el de venta rondó los $ 3.830. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,765 3,869 104 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,780 50 Medellín 3,683 3,832 149 Pereira 3,760 3,860 100

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 19 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3874.71 jueves 18 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3866.77 miércoles 17 de diciembre de 2025 3718.4 3844.4 3847.1 martes 16 de diciembre de 2025 3711.6 3840.4 3817.59 lunes 15 de diciembre de 2025 3701.6 3833.2 3788.53 domingo 14 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 sábado 13 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 viernes 12 de diciembre de 2025 3687.6 3820.6 3810.99 jueves 11 de diciembre de 2025 3687.2 3819.6 3854.28

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,740 3,830 90 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,730 3,840 130 Cambios Vancouver 3,730 3,820 100 El Condor Cambios 3,740 3,860 120 EuroDolar 3,800 3,880 80 Latin Cambios 3,740 3,830 70 Money Cambios WC 3,730 3,830 120

Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

Predicciones del valor del dólar para las últimas semanas del año

Los expertos en la materia destacan que la moneda cerrará por debajo de los $ 4.000, mostrando estabilidad en su precio tras un periodo en el cual la divisa presentó cambios marcados por factores internos y externos del país.

Se espera que, en los últimos días del año, el precio del dólar ronde los $ 3.800, alejándose de las predicciones realizadas a inicios de noviembre, que lo ubicaban con un precio superior.