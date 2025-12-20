Economía

¿A cuánto se cotiza el dólar en casas de cambio este sábado 20 de diciembre?

Por medio de los portales web de cada entidad se puede conocer el valor de la moneda.

Manuel Santiago Sánchez González



20 de diciembre de 2025, 7:50 p. m.
Dolares Dólar
Dolares Dólar Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos. El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 20 de diciembre se situó cerca de $ 3.680, mientras que el de venta rondó los $ 3.830. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7653,869104
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,78050
Medellín3,6833,832149
Pereira3,7603,860100

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 19 de diciembre de 20253721.238503874.71
jueves 18 de diciembre de 20253721.238503866.77
miércoles 17 de diciembre de 20253718.43844.43847.1
martes 16 de diciembre de 20253711.63840.43817.59
lunes 15 de diciembre de 20253701.63833.23788.53
domingo 14 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
sábado 13 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
viernes 12 de diciembre de 20253687.63820.63810.99
jueves 11 de diciembre de 20253687.23819.63854.28

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,83090
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7303,840130
Cambios Vancouver3,7303,820100
El Condor Cambios3,7403,860120
EuroDolar3,8003,88080
Latin Cambios3,7403,83070
Money Cambios WC3,7303,830120

Es importante que considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

Predicciones del valor del dólar para las últimas semanas del año

Los expertos en la materia destacan que la moneda cerrará por debajo de los $ 4.000, mostrando estabilidad en su precio tras un periodo en el cual la divisa presentó cambios marcados por factores internos y externos del país.

En medio de una alta volatilidad, así se espera que cierre el dólar este año: ¿cómo se moverá en 2026?

Se espera que, en los últimos días del año, el precio del dólar ronde los $ 3.800, alejándose de las predicciones realizadas a inicios de noviembre, que lo ubicaban con un precio superior.



