Dólar revirtió la tendencia y terminó más barato en Colombia: precio oficial del 19 de diciembre

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 19 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.820, lo que significó una reducción de $54 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.874.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $47, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.867.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.869, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.775. El promedio cotizado se encuentra en $3.817.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,469 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 900,00.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 98,272 unidades.

El dólar es una divisa clave para la economía. Foto: Adobe Stock

Las ventas de viviendas usadas aumentaron por tercer mes consecutivo en noviembre en Estados Unidos, gracias al descenso de las tasas hipotecarias, según datos del sector publicados el viernes.

Las ventas de viviendas usadas subieron así 0,5 % en noviembre con respecto a octubre, informó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

En proyección anual (la estimación de ventas totales en 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición), el dato alcanza los 4,1 millones de unidades transadas.

El resultado se debió “a las tasas hipotecarias más bajas este otoño” boreal, señaló Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Yun advirtió que, aunque el crecimiento salarial está superando el aumento de los precios de la vivienda, la asequibilidad futura de unidades podría verse afectada si la oferta no se mantiene el ritmo de la demanda. Yun también señaló que, con “la riqueza inmobiliaria en máximos históricos, los propietarios no tienen prisa por poner sus propiedades a la venta durante los meses de invierno”.

Las viviendas en EE. UU. registraron un nuevo movimiento en cuanto a cifras de venta. Foto: Getty Images

En noviembre, el stock total de viviendas cayó un 5,9 % respecto al mes anterior, dijo la NAR. En comparación con hace un año, las ventas de viviendas existentes descendieron un 1,0 %.