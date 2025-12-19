Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

El dólar es una de las principales monedas de referencia para la economía colombiana, dado que es una divisa sólida con la que se transan los procesos de importación y exportación de bienes y servicios en el país. Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación importante, llegando a precios mínimos atractivos.

Por ello, que muchos han optado por comprar y vender dólares con mucha más frecuencia. Para este proceso, las casas de cambio han sido establecimientos fundamentales, dado que permiten estas transacciones sin mayores obstáculos como la firma de numerosos documentos o trámites engorrosos. Aquí le contamos cómo ha fluctuado la moneda.

Tenga en cuenta estos valores. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy

Este viernes 19 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,721.20 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,850.00.

¿Son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo o se trata de un círculo vicioso?

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,765 3,869 104 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,780 50 Medellín 3,683 3,832 149 Pereira 3,760 3,860 100

Así se movió el dólar en casas de cambio al inicio de la jornada. Foto: El País

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 19 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3874.71 jueves 18 de diciembre de 2025 3721.2 3850 3866.77 miércoles 17 de diciembre de 2025 3718.4 3844.4 3847.1 martes 16 de diciembre de 2025 3711.6 3840.4 3817.59 lunes 15 de diciembre de 2025 3701.6 3833.2 3788.53 domingo 14 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 sábado 13 de diciembre de 2025 3691.6 3826.2 3788.53 viernes 12 de diciembre de 2025 3687.6 3820.6 3810.99 jueves 11 de diciembre de 2025 3687.2 3819.6 3854.28

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,770 3,860 90 Cambios Kapital 3,750 3,850 100 Cambios Monkey 3,740 3,870 130 Cambios Vancouver 3,750 3,850 100 El Condor Cambios 3,750 3,870 120 EuroDolar 3,800 3,880 80 Latin Cambios 3,800 3,870 70 Money Cambios WC 3,750 3,870 120

Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del estudio más reciente sobre la industria turística en Colombia

Es importante que sepa que las casas de cambio pueden definir sus precios, tanto de compra como de venta, de manera autónoma. Es decir, no interfiere ninguna entidad oficial que defina el precio.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Pueden considerar aspectos como lo es el precio de los competidores, el precio en bancos, el precio en el mercado spot de la BVC, entre otros valores clave.