Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 19 de diciembre: así se comporta la divisa

Este es el precio de la divisa.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Dólar Dólares
Dólar Dólares Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las principales monedas de referencia para la economía colombiana, dado que es una divisa sólida con la que se transan los procesos de importación y exportación de bienes y servicios en el país. Durante los últimos días, la moneda ha presentado una fluctuación importante, llegando a precios mínimos atractivos.

Por ello, que muchos han optado por comprar y vender dólares con mucha más frecuencia. Para este proceso, las casas de cambio han sido establecimientos fundamentales, dado que permiten estas transacciones sin mayores obstáculos como la firma de numerosos documentos o trámites engorrosos. Aquí le contamos cómo ha fluctuado la moneda.

Tenga en cuenta estos valores. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy

Este viernes 19 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,721.20 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,850.00.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer los valores del dólar por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7653,869104
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,78050
Medellín3,6833,832149
Pereira3,7603,860100
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Así se movió el dólar en casas de cambio al inicio de la jornada. Foto: El País

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 19 de diciembre de 20253721.238503874.71
jueves 18 de diciembre de 20253721.238503866.77
miércoles 17 de diciembre de 20253718.43844.43847.1
martes 16 de diciembre de 20253711.63840.43817.59
lunes 15 de diciembre de 20253701.63833.23788.53
domingo 14 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
sábado 13 de diciembre de 20253691.63826.23788.53
viernes 12 de diciembre de 20253687.63820.63810.99
jueves 11 de diciembre de 20253687.23819.63854.28

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7703,86090
Cambios Kapital3,7503,850100
Cambios Monkey3,7403,870130
Cambios Vancouver3,7503,850100
El Condor Cambios3,7503,870120
EuroDolar3,8003,88080
Latin Cambios3,8003,87070
Money Cambios WC3,7503,870120
Es importante que sepa que las casas de cambio pueden definir sus precios, tanto de compra como de venta, de manera autónoma. Es decir, no interfiere ninguna entidad oficial que defina el precio.

-
Así se mueve el dólar hoy. Foto: Guillermo Torres / Semana

Pueden considerar aspectos como lo es el precio de los competidores, el precio en bancos, el precio en el mercado spot de la BVC, entre otros valores clave.

