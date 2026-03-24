Tasa de cambio

Dólar abre al alza en Colombia: guerra en Irán y ruido electoral siguen marcando el pulso cambiario

La moneda se mantiene por encima de los $3.700, ante la expectativa en precios del petróleo y cifras de remesas.

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Redacción Economía
24 de marzo de 2026, 8:30 a. m.
En lo corro de marzo, el precio del dólar en Colombia ha bajado 1,63 %.
En lo corro de marzo, el precio del dólar en Colombia ha bajado 1,63 %. Foto: Universal Images Group via Getty

La guerra en Irán, las expectativas electorales y las cifras económicas internas siguen determinando la tasa de cambio en Colombia. Este martes 24 de marzo las negociaciones cambiarias iniciaron en $3.725 por dólar. Tocaron un mínimo de $3.711 y un máximo de $3.725. Esto implica un promedio de $3.711,32, lo que implica un alza de $6,45 frente a la TRM vigente, que es de $3.704,87.

La semana pasada cerró con una devaluación del peso del 1,2 %, presionada, según Davivienda Corredores, por el incremento de la prima de riesgo a 10 años de Colombia (la cual subió el 4,05 %) y por los resultados de la última encuesta sobre las elecciones presidenciales de GAD3.

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“Estimamos que los inversionistas extranjeros e intermediarios del mercado cambiario demandaron dólares en el mercado de contado, mientras que agentes institucionales fueron posibles vendedores de la divisa. Las monedas emergentes se devaluaron 0,53 %, en promedio, afectadas por las mayores expectativas de que los bancos centrales de las economías industrializadas podrían subir sus tasas de interés”, aseguran en la entidad financiera.

El viernes 20 de marzo, el peso chileno tuvo la mayor devaluación (-2,14 %), seguido por el rand sudafricano (-1,91 %), el real (-1,65 %) y la rupia india (-1,14 %). Por su parte, el baht tailandés se apreció el 0,02 % por la intervención del Banco Central de ese país en el mercado.

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Dólar en Colombia

Las monedas del G-10 se devaluaron frente al dólar, en su mayoría afectadas por la revaluación del dólar DXY. Los retrocesos más destacados fueron para el dólar australiano, el yen, el dólar neozelandés y la libra esterlina, con devaluaciones del 1,0 %, 0,98 %, 0,8 % y 0,7 %, respectivamente. En contraste, el dólar canadiense tuvo una ganancia del 0,12 % en su cotización gracias a su vínculo con los precios del petróleo.

En el Banco de Bogotá señalan que esta semana nuevamente la dinámica del dólar estará enmarcada por la evolución del conflicto en Medio Oriente, donde, dada la persistencia de los altos niveles de los precios del petróleo, los operadores de mercado ya descuentan una probable fase alcista en tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

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“Así, en la semana será clave analizar la evolución de dicha expectativa con base en la dinámica de los precios del petróleo y los comentarios de miembros de la entidad. En función de esto, el dólar norteamericano podría extender o moderar su tendencia alcista. A nivel local, el Banco de la República (BR) dará a conocer las cifras de remesas, clave para el análisis de los flujos de dólares hacia la economía colombiana, señalan en el banco.