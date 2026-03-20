Donald Trump asegura que EE. UU. está “muy cerca de alcanzar sus objetivos” en Irán

El presidente Donald Trump publicó este viernes en Truth Social un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos está “muy cerca de alcanzar sus objetivos” militares en Irán y anunció que estudia reducir su participación en el conflicto.

Al mismo tiempo, descargó su furia contra la Otan, a cuyos miembros llamó “cobardes” por negarse a colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, y advirtió que la custodia de esa vía marítima deberá recaer en los países que la utilizan, no en Estados Unidos.

En su publicación, Trump enumeró cinco objetivos que consideró prácticamente cumplidos: la degradación total de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su base industrial de defensa, la eliminación de su armada y fuerza aérea, la neutralización de cualquier capacidad nuclear y la protección de los aliados de Washington en la región.

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“El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; Estados Unidos no lo hace”, escribió.

“Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán”.

Un turista extranjero descansa en un barco de pasajeros con la bandera iraní en las aguas del Estrecho de Ormuz. Foto: Getty Images

La situación en Ormuz es la principal fuente de tensión con los aliados. El tráfico marítimo a través del estrecho ha caído un 97 %, lo que ha paralizado el paso de aproximadamente el 25 % del petróleo mundial y cerca de una quinta parte del gas natural comercializado globalmente. Los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril en las últimas semanas.

Pese a ello, Australia, Japón, Corea del Sur y varios aliados europeos rechazaron la propuesta de Trump de conformar una coalición militar para resguardar el tránsito marítimo. Cuando le preguntaron si era legítimo retirar bases estadounidenses de España y Alemania por no colaborar, Trump respondió que creía que el senador Lindsey Graham “hace bien en plantearlo”.

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Trump respondió con dureza. “¡Sin Estados Unidos, la Otan es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, escribió en otro mensaje en Truth Social.

El presidente Donald Trump habla en una conferencia de prensa. Foto: AP

Las declaraciones llegan en un día de intensa actividad diplomática y militar. Reino Unido anunció que autorizó el uso de sus bases militares para que Estados Unidos lleve a cabo ataques contra instalaciones iraníes que atacan buques en el estrecho de Ormuz.

El Pentágono envía tres buques de guerra adicionales y entre 2.200 y 2.500 marines más a la región, en el segundo despliegue de fuerzas en una semana. Kuwait informó que la refinería de Mina Al-Ahmadi fue blanco de drones iraníes, desencadenando un incendio en varias unidades de la instalación.

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Trump descartó además cualquier negociación de cese al fuego. “No quiero hacer un alto el fuego. Tú no haces un alto el fuego cuando estás literalmente destruyendo al otro bando”, dijo.

“No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipamiento y sus líderes han sido asesinados en todos los niveles”. Preguntado en Fox News Radio sobre cuándo terminará la guerra, respondió: “Cuando yo lo sienta”, dijo.