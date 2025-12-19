Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

En la tarde del jueves 18 de diciembre, el país recibió una importante noticia en materia empresarial. Monet, una empresa de origen colombiano enfocada en la inclusión financiera, anunció el cierre exitoso de una inversión tipo Serie A por un valor de 24 millones de dólares.

La negociación se realizó a través de una alianza con diversos inversionistas y bajo el modelo de Credit Facility, el cual permite que las empresas puedan acceder a fondos de empresas o entidades bancarias por un tiempo extendido.

La empresa ofrece créditos de bajo monto. Foto: ADOBE STOCK

“Monet es la primera empresa en toda la región en implementar estrategias de OPEN BANKING, que permiten una inclusión financiera responsable a través del análisis de los comportamientos financieros”, destaca la empresa.

Por otra parte, el portal Tekios destaca que el CEO de la empresa, Leonardo Devincenzi, señaló: “La ronda válida que la inclusión financiera es tanto una urgencia social como una oportunidad económica. La compañía busca construir soluciones rápidas, confiables y justas para personas históricamente excluidas del sistema bancario.”

¿Cómo es el funcionamiento de la empresa?

Lo primero que se destaca de esta compañía es que ofrece créditos de bajo monto enfocados en ciudadanos que trabajan de manera independiente o en procesos de emprendimiento. Los usuarios podrán acceder a los servicios a pesar de no contar con un historial financiero.

“Monet es un producto de crédito de bajo monto a 30 días que incentiva el comportamiento responsable, ya que sus créditos se utilizan principalmente para el pago de necesidades básicas o negocios”, destaca la empresa.

A través de sus servicios, se busca contrarrestar los llamados “gota a gota”, que es uno de los principales flagelos de la nación y que causa gran preocupación en las personas que adquieren este tipo de préstamos.

El negocio será de 24 millones de dólares. Foto: El País

Las personas deben contar con una cuenta en la aplicación para poder acceder al portafolio de servicios que ofrece el grupo y cumplir con los requisitos que tienen en su APP:

Ser mayor de edad y contar con cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o PPT.

Línea de celular activa en Colombia y correo electrónico.

Tener una cuenta bancaria o billetera digital.

Tener ingresos recurrentes superiores a $1.000.000 pesos colombianos.

“Monet solo realiza reportes positivos a las centrales de riesgo, lo que implica que sus usuarios crean a través de la plataforma un historial de crédito positivo que les permite en el futuro acceder a créditos más grandes”, señaló la empresa.