Economía

Reconocida empresa colombiana logró una importante negociación por 24 millones de dólares; ¿de qué se trata?"

Por medio de los servicios que ofrece la empresa se puede acceder a créditos de diversos montos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de diciembre de 2025, 11:49 p. m.
La empresa logró la negociación tras superar los procesos requeridos para poder acceder a los fondos.
La empresa logró la negociación tras superar los procesos requeridos para poder acceder a los fondos. Foto: Adobe Stock

En la tarde del jueves 18 de diciembre, el país recibió una importante noticia en materia empresarial. Monet, una empresa de origen colombiano enfocada en la inclusión financiera, anunció el cierre exitoso de una inversión tipo Serie A por un valor de 24 millones de dólares.

La negociación se realizó a través de una alianza con diversos inversionistas y bajo el modelo de Credit Facility, el cual permite que las empresas puedan acceder a fondos de empresas o entidades bancarias por un tiempo extendido.

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.
La empresa ofrece créditos de bajo monto. Foto: ADOBE STOCK

“Monet es la primera empresa en toda la región en implementar estrategias de OPEN BANKING, que permiten una inclusión financiera responsable a través del análisis de los comportamientos financieros”, destaca la empresa.

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

Por otra parte, el portal Tekios destaca que el CEO de la empresa, Leonardo Devincenzi, señaló: “La ronda válida que la inclusión financiera es tanto una urgencia social como una oportunidad económica. La compañía busca construir soluciones rápidas, confiables y justas para personas históricamente excluidas del sistema bancario.”

Empresas

Cinco predicciones sobre inteligencia artificial y transformación digital para 2026

Empresas

Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

Empresas

Trump Media anuncia nuevas fusiones para sus empresas; estos serán los impactos

Empresas

Cerrejón anunció dos atentados contra su línea férrea

Empresas

Las recargas digitales ganan terreno entre los usuarios colombianos

Empresas

Ciudades intermedias ganan protagonismo en la industria del entretenimiento en Colombia

Empresas

Gigante de la industria automotriz realiza millonaria inversión

Empresas

Supermercados del país anuncian horarios de atención durante las festividades de final de año

Cápsulas

Confiar cerró 2025 con avances en inclusión financiera y digitalización del sistema cooperativo

Macroeconomía

Empresas deben pagar entre hoy y mañana la prima de servicios: llegó la fecha límite; revise y haga cuentas

¿Cómo es el funcionamiento de la empresa?

Lo primero que se destaca de esta compañía es que ofrece créditos de bajo monto enfocados en ciudadanos que trabajan de manera independiente o en procesos de emprendimiento. Los usuarios podrán acceder a los servicios a pesar de no contar con un historial financiero.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

“Monet es un producto de crédito de bajo monto a 30 días que incentiva el comportamiento responsable, ya que sus créditos se utilizan principalmente para el pago de necesidades básicas o negocios”, destaca la empresa.

A través de sus servicios, se busca contrarrestar los llamados “gota a gota”, que es uno de los principales flagelos de la nación y que causa gran preocupación en las personas que adquieren este tipo de préstamos.

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.
El negocio será de 24 millones de dólares. Foto: El País

Las personas deben contar con una cuenta en la aplicación para poder acceder al portafolio de servicios que ofrece el grupo y cumplir con los requisitos que tienen en su APP:

  • Ser mayor de edad y contar con cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o PPT.
  • Línea de celular activa en Colombia y correo electrónico.
  • Tener una cuenta bancaria o billetera digital.
  • Tener ingresos recurrentes superiores a $1.000.000 pesos colombianos.

“Monet solo realiza reportes positivos a las centrales de riesgo, lo que implica que sus usuarios crean a través de la plataforma un historial de crédito positivo que les permite en el futuro acceder a créditos más grandes”, señaló la empresa.

Mas de Empresas

IA

Cinco predicciones sobre inteligencia artificial y transformación digital para 2026

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

El presidente de EE. UU., Donald Trump, asiste a una conferencia de prensa durante la 76ª Cumbre de la OTAN en el World Forum en La Haya, Países Bajos, el 25 de junio de 2025.

Trump Media anuncia nuevas fusiones para sus empresas; estos serán los impactos

Cerrejón

Cerrejón anunció dos atentados contra su línea férrea

-

Las recargas digitales ganan terreno entre los usuarios colombianos

Según cifras de TaquillaLive, las ciudades distintas a Bogotá y Medellín registraron un crecimiento del 35% en ventas de boletería durante 2025,

Ciudades intermedias ganan protagonismo en la industria del entretenimiento en Colombia

Economia

Gigante de la industria automotriz realiza millonaria inversión

Economia

Supermercados del país anuncian horarios de atención durante las festividades de final de año

Terpel-Mimo´s

Viajeros terrestres que tanquean en estaciones de Terpel encontrarán esta opción refrescante

Vapeadores podrían sufrir de disfunción eréctil según estudio

Superindustria inicia investigaciones contra proveedores de vapeadores: se habrían vulnerado derechos de consumidores

Noticias Destacadas