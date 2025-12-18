Confidenciales

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

La plataforma, liderada por Vicky Ricaurte, fue destacada en el Global EdTech Prize, el nuevo reconocimiento internacional a las soluciones que están transformando la educación.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de diciembre de 2025, 10:17 p. m.
Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes.
Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes. Foto: Arukay

En la tarde del jueves 18 de diciembre el sector empresarial del país recibió una importante distinción tras conocerse que La empresa colombiana Arukay, liderada por la emprendedora Vicky Ricaurte, fue seleccionada entre las tres mejores iniciativas del mundo en la edición inaugural del Global EdTech Prize.

Foto Semana. Cumbre Líderes por la Educación (CLE) 24 y 25 de septiembre de 2025 Panel La IA: poder de Transformación en el aula José Rafael Espinosa CEO y cofundador de Mentu, creador de Shaia, IA para maestros Vicky Ricaurte CEO y cofundadora de Arukay Ivaldo Torres Chávez Rector de la Universidad de Pamplona (Unipamplona) Rafael Eduardo Benjumea Hoyos Gerente de evaluación y analítica de iM-PROVE Modera: Pablo Arbeláez Director del Centro de Investigación y Formación en IA (CinfonIA), de la Universidad de los Andes
Vicky Ricaurte, CEO y cofundadora de Arukay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Este nuevo reconocimiento internacional destaca las soluciones más innovadoras para transformar la educación. El logro es especialmente significativo para Colombia y América Latina, pues señala que la región está creando herramientas capaces de competir y sobresalir en un escenario global donde la inteligencia artificial y las habilidades digitales avanzan con mayor rapidez que la capacidad de las escuelas para enseñarlas.

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes. Su propuesta llamó la atención por abordar un desafío urgente: cómo preparar a niños y jóvenes para un futuro en el que la inteligencia artificial será parte natural de la vida cotidiana y del trabajo.

Mientras muchos colegios aún carecen de recursos, formación docente o infraestructura tecnológica, Arukay desarrolló un sistema que permite introducir, de manera sencilla y progresiva, capacidades digitales, pensamiento lógico y nociones de inteligencia artificial en cualquier institución educativa, sin importar su nivel de preparación o presupuesto.

Confidenciales

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Confidenciales

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Confidenciales

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Confidenciales

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD

Confidenciales

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Confidenciales

El mapa de riesgo de la niñez: estudio del Idipron revela la grave situación de los menores en contexto de calle en Bogotá

Confidenciales

Nicolás Maduro pidió apoyo militar a Colombia y María Fernanda Cabal le respondió

Mujeres de Alto Impacto

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

Empresas

Gigante de la industria automotriz realiza millonaria inversión

Empresas

Supermercados del país anuncian horarios de atención durante las festividades de final de año

Para Vicky Ricaurte, este reconocimiento confirma que la región tiene el talento y la visión necesarios para liderar la transformación educativa.

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

“Quedar entre los tres finalistas del Global EdTech Prize es una señal poderosa: nuestras escuelas necesitan ponerse al día, y rápido. La inteligencia artificial ya está en todas partes y los estudiantes deben aprender a usarla y entenderla. Arukay nació para cerrar esa brecha, especialmente en regiones donde los colegios no tienen los recursos suficientes”, afirmó.

La empresa ya opera en más de diez países y su sistema ha sido utilizado por más de cien mil estudiantes y cuatro mil docentes, consolidándose como una solución accesible, escalable y diseñada para contextos muy diversos.

El fundador del Global EdTech Prize, Vikas Pota, resaltó el papel de Arukay como referente internacional, al afirmar que su trabajo “está ayudando a cerrar brechas profundas y a preparar a los estudiantes para el futuro”.

La selección de Arukay entre las tres mejores iniciativas del mundo representa un motivo de orgullo para Colombia y demuestra que la innovación educativa creada en el país puede convertirse en un modelo para otras regiones.

Mas de Confidenciales

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Iván Duque y Paloma Valencia.

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Ricardo Bonilla y Gustavo Petro

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD

No

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Intervención en el barrio san bernardo en el centro de Bogotá Policía Nacional

El mapa de riesgo de la niñez: estudio del Idipron revela la grave situación de los menores en contexto de calle en Bogotá

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro pidió apoyo militar a Colombia y María Fernanda Cabal le respondió

Desayuno en MinDefensa.

Las novenas de aguinaldos que arrancaron en MinDefensa: hubo un homenaje especial

Mincomercio recibió respaldo de 105 empresarios

MinComercio recibió respaldo de 105 empresarios del sector siderúgico por medidas arancelarias para proteger la industria

Noticias Destacadas