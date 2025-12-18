Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

En la tarde del jueves 18 de diciembre el sector empresarial del país recibió una importante distinción tras conocerse que La empresa colombiana Arukay, liderada por la emprendedora Vicky Ricaurte, fue seleccionada entre las tres mejores iniciativas del mundo en la edición inaugural del Global EdTech Prize.

Vicky Ricaurte, CEO y cofundadora de Arukay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Este nuevo reconocimiento internacional destaca las soluciones más innovadoras para transformar la educación. El logro es especialmente significativo para Colombia y América Latina, pues señala que la región está creando herramientas capaces de competir y sobresalir en un escenario global donde la inteligencia artificial y las habilidades digitales avanzan con mayor rapidez que la capacidad de las escuelas para enseñarlas.

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes. Su propuesta llamó la atención por abordar un desafío urgente: cómo preparar a niños y jóvenes para un futuro en el que la inteligencia artificial será parte natural de la vida cotidiana y del trabajo.

Mientras muchos colegios aún carecen de recursos, formación docente o infraestructura tecnológica, Arukay desarrolló un sistema que permite introducir, de manera sencilla y progresiva, capacidades digitales, pensamiento lógico y nociones de inteligencia artificial en cualquier institución educativa, sin importar su nivel de preparación o presupuesto.

Para Vicky Ricaurte, este reconocimiento confirma que la región tiene el talento y la visión necesarios para liderar la transformación educativa.

“Quedar entre los tres finalistas del Global EdTech Prize es una señal poderosa: nuestras escuelas necesitan ponerse al día, y rápido. La inteligencia artificial ya está en todas partes y los estudiantes deben aprender a usarla y entenderla. Arukay nació para cerrar esa brecha, especialmente en regiones donde los colegios no tienen los recursos suficientes”, afirmó.

La empresa ya opera en más de diez países y su sistema ha sido utilizado por más de cien mil estudiantes y cuatro mil docentes, consolidándose como una solución accesible, escalable y diseñada para contextos muy diversos.

El fundador del Global EdTech Prize, Vikas Pota, resaltó el papel de Arukay como referente internacional, al afirmar que su trabajo “está ayudando a cerrar brechas profundas y a preparar a los estudiantes para el futuro”.

La selección de Arukay entre las tres mejores iniciativas del mundo representa un motivo de orgullo para Colombia y demuestra que la innovación educativa creada en el país puede convertirse en un modelo para otras regiones.